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美國將公布非農就業報告 市場觀望態度濃、亞股互有漲跌

中央社／ 香港7日綜合外電報導
美國即將公布可能在聯準會（Fed）降息計畫扮演要角的非農就業報告。示意圖／美聯社
美國即將公布可能在聯準會（Fed）降息計畫扮演要角的非農就業報告。示意圖／美聯社

美國即將公布可能在聯準會（Fed）降息計畫扮演要角的非農就業報告，投資人審慎行事，並靜待聯準會將於下週召開的利率決策會議，亞股今天互有漲跌。

法新社報導，近幾週的交易氛圍起伏不定，交易者正試圖解讀聯準會的動向。最新公布的數據顯示，美國就業市場終於放緩，為決策官員提供開始放寬貨幣政策的空間。

美國4日公布的數據顯示，職缺數降幅超乎市場預期；美國整合運算及企業外包供應商ADP公司5日公布的數據也顯示，上月私人企業聘僱速度不如預期。

在這2項數據公布前，有報導指出，美國5月製造業景氣連續第2個月萎縮，顯示美國經濟正在放緩。

本週最重要的數據，就是預計今天稍晚公布的美國非農就業報告，聯準會緊盯這項報告以評估勞動市場的健康狀況。聯準會官員一向認為，就業放緩和通膨降低是他們決定何時降息的主要考驗。

許多決策官員都表示，他們將基於即將出爐的數據做出選擇。多數決策官員已警告說，為了使通膨達標，他們非常樂意維持利率在高檔更久。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）主管凱普索（Joseph Capurso）說：「我們預期就業報告帶來的整體訊息是雖然放緩，但依然強勁。」

待今晚就業數據公布後，聯準會預計美國當地時間12日（台北時間13日）公布最新利率決策，包含利率預測點陣圖（dot plot projection）。

中國海關總署今天公布，5月出口遠超預期，但進口增速放慢，顯示中國經濟復甦不均。

亞股互有漲跌。東京、香港、威靈頓、台北及雅加達等地股市均收低，上海、雪梨、首爾及馬尼拉股市則收高；新加坡股市與前一日持平。

亞股 美國 聯準會 非農就業

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