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輝達、Google資金加持 AI獨角獸公司短短一年內翻倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受輝達等科技巨頭資金加持，AI獨角獸數量猛增。路透
受輝達等科技巨頭資金加持，AI獨角獸數量猛增。路透

輝達（Nvidia）、Google等科技巨頭的資金加持下，全球估值至少10億美元的生成式人工智慧（AI獨角獸公司，在截至4月的一年內激增近一倍至37家，顯示資金已從電動車等領域轉向AI。

日經新聞計算CB Insights數據後發現，AI獨角獸已增至37家，比去年4月激增85%。去年4月時，90%的獨角獸為美國企業，但之後17家躋身獨角獸行列的公司，十家來自美國海外，例如Google與Meta前員工去年成立的法國企業Mistral AI，以及多倫多大學校友創立的加拿大企業Cohere。

此外，五家AI獨角獸來自中國大陸。Google前中國區總裁李開復共同創辦的零一萬物（01.AI），在新一輪籌資的估值達10億美元。

科技大咖正帶動AI領域的投資。在17家新獨角獸中，輝達投資Cohere等七家。Google母公司字母（Alphabet）投資四家，包括專精影像生成的Runway。中國五家大陸獨角獸都獲得阿里巴巴集團的資金挹注。

這也顯示，全球投資人正把焦點從電動車與金融科技（Fintech）轉向AI，微軟和輝達等市值猛增的AI巨頭為拓展服務，正投資AI獨角獸以獲取新科技與人才。微軟3月對自家投資的Inflection AI挖角人才，引發英、美監管機關調查兩者之間的關係。

AI Google 獨角獸 美國 輝達 電動

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