三星電子員工「集體請帶薪假」談工資問題 公司成立55年首罷工

代表南韓科技巨擘三星電子數以萬計員工的主要工會負責人告訴法新社，三星電子的員工今天展開公司有史以來首次罷工。

法新社報導，三星電子是全球最大的智慧型手機製造商之一，也是全球少數生產用於生成式人工智慧（AI）的高階記憶體晶片的公司之一，其中包括美國晶片大廠輝達（NVIDIA）等行業領頭羊的頂級AI硬體。

作為全球最大的記憶體晶片生產商，三星電子管理階層從1月以來一直與工會談判工資問題，但雙方未能縮小分歧。

全國三星電子工會（National Samsung ElectronicsUnion）主席孫宇穆（Son Woo-mok，音譯）說：「今天以請帶薪假方式進行三星電子的首次罷工，據了解，許多員工都將參加罷工。」

他還說：「很難提供確切的數字，但從我早上在工作場所見到的出勤狀況來看，與平時顯著不同。」

三星電子表示，一直在「努力與工會談判，並將繼續這樣做」。

三星電子在聲明中說：「（罷工）對生產和商業活動沒有影響，6月7日的帶薪休假使用率低於去年6月5日。」

韓聯社報導，這是三星電子於1969年成立以來首度發生罷工。

大約有10名工人今天在三星位在首爾的主要辦公室前抗議，他們高呼：「尊重勞工！我們並不是要6.5%的加薪或是200%的獎金！」