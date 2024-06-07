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健忘救星！傳蘋果iOS 18將推新密碼管理App 恐加劇與第3方軟體競爭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果據傳將在下周WWDC上發表新的密碼管理App「Passwords」，包含在新作業系統iOS 18內。路透
蘋果據傳將在下周WWDC上發表新的密碼管理App「Passwords」，包含在新作業系統iOS 18內。路透

蘋果據傳下周將推出自家開發的新密碼管理App「Passwords」，讓用戶能夠更容易登入各個網站和軟體，但這也將加劇蘋果與第三方軟體間的競爭。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果計劃在6月10日的蘋果全球開發者大會（WWDC）上發表這款App，做為其下一代作業系統iOS 18、iPadOS 18和macOS 18的一部分，這款軟體將可幫用戶產生和記錄密碼。

這款新App將透過蘋果存在已久的服務iCloud鑰匙圈運作，後者可同步分享不同裝置間的密碼和帳號資訊。這項功能先前隱藏在蘋果的設定App內，只有在用戶登入網站時才會跳出。

透過將這項功能轉為專屬App，蘋果希望讓更多用戶能使用安全的密碼，並加強其裝置的安全性。但這麼做也將加劇蘋果與第三方軟體間的競爭，像是1Password和LastPass，蘋果將讓用戶可從這些軟體匯入密碼。

蘋果發言人對此消息拒絕置評。

密碼 登入 鑰匙

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