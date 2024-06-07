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Netflix測試10年來最大電視App改版 希望簡化觀眾的「眼球體操」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Netflix開始推出新改版的電視應用程式（App），希望簡化操作介面，提升用戶使用時間。美聯社
Netflix開始推出新改版的電視應用程式（App），希望簡化操作介面，提升用戶使用時間。美聯社

影音串流巨擘Netflix開始推出改版的電視應用程式（App），是十年來首度大幅度重新設計介面，希望藉此測試一些操作上的調整，幫助觀眾更快決定要收看什麼節目。

路透報導，Netflix表示，改版後的App旨在增加觀眾的使用時間，藉此留住用戶，並吸引更多人註冊新推出的、費率較低但附帶廣告的方案。

Netflix研究顯示，當使用者在尋找感興趣的節目時，會掃視首頁的各個區域。Netflix顧客產品資深總裁弗萊明將此動作稱為「眼球體操」。

他說，觀眾的目光在「選單中的單排目錄名稱、每日精選、個別節目的入口圖案設計、預覽影片和節目概要之間快速移動」，「我們希望能將這些動作簡化，讓它更為直觀，並讓所有內容都易於瀏覽」。

改造後的首頁，除了標題加大、資訊重新排列外，也將凸顯易讀的花絮，例如該節目「已連續八周在排行榜前十名」。其他改變還有將原本左邊的側邊欄，替換為頂部的選單，並增加「我的Netflix」選項，點進去會有用戶已經開始在看的電視節目和電影，以及儲存到稍後在看的影片。

Netflix全球近2.7億的部分訂戶，6日起會見到新的介面。Netflix則將徵集使用者意見，並可能在更廣泛地推出新版本前，做一些調整。

Netflix一向強調，參與度（engagement time）才是關鍵的參考數據，也向投資人表示，該資訊「最能代表顧客滿意度」。此外，為了轉移市場焦點，Netflix明年起將不再定期公布訂閱者人數。

弗萊明說，Netflix將繼續提供個人化的推薦內容，新的設計不會更動該項演算法。

Netflix今年來股價累計上漲38%，6日收盤小跌0.27%。

APP Netflix 應用程式 觀眾

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