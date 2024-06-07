不只KDDI！日經：軟銀要搶超過一半夏普堺工廠來蓋AI資料中心

日經新聞報導，軟體銀行（Softbank）已取得與鴻海轉投資日商夏普（Sharp）的獨家談判權，來收購原本夏普用來生產面板的堺工廠部分用地和設施，並改建為用於人工智慧（AI）應用的資料中心。夏普3日才剛宣布計劃與另一家日本電信商KDDI及其他公司展開洽談，目的同樣是要將堺工廠改造成AI資料中心。

日經報導，在這項協議下，軟銀計劃取得堺工廠整個廠區大約60%用地，以及用地內的面板工廠和供電及冷卻設施。收購價格目前尚未敲定。

如果最後達成這項協議，這座資料中心將完全由軟銀一家公司營運，目標是從明年開始啟用。軟銀計劃向輝達（Nvidia）採購最先進的繪圖處理器（GPU），來提供發展生成式AI所需的算力，未來也打算租借給其他公司來開發和運作AI。

至於夏普與KDDI的洽談，夏普將向KDDI提議將其他部分的堺工廠用地，用於打造KDDI的資料中心，並繼續與KDDI討論。