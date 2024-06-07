NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元
在輝達（NVIDIA）股價近來猛漲，有機會挑戰微軟全球市值第一地位之際，資料分析公司S3 Partners說，市場對輝達的空頭押注也高漲至340億美元，也就是說，至少有些投資者押注輝達股價將回落。
S3 Partners周四（6日）發布的報告顯示，輝達的未平倉空頭押注約為340億美元，幾乎是做空規模排在其後的蘋果或特斯拉的兩倍，也差不多是這兩家公司的空頭部位之和。
根據S3 Partners的數據，蘋果和特斯拉的空頭押注分別為190億美元和180億美元左右。
倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據另指出，輝達的空頭押注僅相當於其股票市值的1%。
由於市場對輝達高階人工智慧（AI）處理器的龐大需求，輝達股價在2024年飆升了143%。周三輝達市值達到3.012兆美元，超越蘋果，成為全球市值第二大公司。周四，輝達股價下跌，市值回落近2%至2.96兆美元；微軟市值則是3.15兆美元，微軟股價今年迄今也漲了13%。
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