擺脫日企積習！傳日本2大銀行擬出脫豐田汽車股票 解決交叉持股

彭博資訊引述消息人士報導，三菱日聯金融集團和三井住友金融集團將開始縮減對豐田汽車（Toyota）的1.32兆日圓（85億美元）策略性略持股，這將是日本大企業開始擺脫彼此交叉持股的最明確跡象。

不願具名的消息來源向彭博透露，這兩家大銀行準備趁著豐田買回庫藏股之便，分階段出售持股。豐田5月8日宣布了1兆日圓的庫藏股計畫，規模相當於3%的股數，規模遠大於以往。

知情人士表示，兩家大銀行的規劃會將對豐田股價產生的衝擊降到最低。

日本政府一直在推動日本企業解除數十年來為鞏固往來關係所形成的交叉持股，但是大型銀行和企業卻遲遲沒有採取行動。彭博指出，以這次豐田的案例，以這家全球最大車廠的規模和重要性，估計可能會在日本引發一波解除持股關係的盛大浪潮。

彭博向三菱日聯和三井住友求證時，他們的代表不予置評。豐田代表沒有回應置評請求。

根據彭博彙編資料，三菱持有的豐田股票約價值7,000億日圓，三井的持股約6,200億日圓。出脫持股的時程或長達數年，目標在大幅減少持股，或是完全清空。日本三大銀行的另一家瑞穗銀行持有的豐田股票不多。

豐田汽車股票近年表現大好。去年漲了43%，今年又再漲約26%。讓三菱和三井認為現在是處分持股的好時機。

豐田最大的幾個非人壽保險公司股東是MS&AD保險集團、東京海上、損保。如果他們也加入釋出股權的行列，總計要賣出的股份價值將高達3兆日圓。

豐田自己也在梳理與製造夥伴間的交叉持股網絡。去年11月，豐田宣布對電子零件供應夥伴的電裝公司（Denso）的持股，比率將由由24%降至20%。在那之前，豐田也表示，計劃出售2,500億日圓的電信商KKDI持股。豐田賣掉這些股票取得的資金，除了用於電動車轉型，也準備拿來買回庫藏股。