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看好AI需求 日Rapidus將1兆日圓銷售目標前挪十年達陣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Rapidus會長東哲郎。路透
Rapidus會長東哲郎。路透

日本政府力挺的半導體製造商Rapidus會長東哲郎表示，個人電腦（PC）和智慧手機對人工智慧的需求預料相當強勁，該公司生產的先進晶片銷售額目標可望提前十年達陣。

東哲郎接受日經新聞訪問時說，由於「AI市場的快速成長」，Rapidus最近已調高營收目標，到2030年將達到1兆日圓（64億美元），原先目標是要到2040年才會達到1兆日圓。

東哲郎說：「我們並沒有對未來市場占有率預設明確目標…但市場將會持續擴大，我們的銷售額有可能趨近於市場趨勢。」

Rapidus位於北海道的首座晶圓廠已經動工，預計明年4月開始試產2奈米的AI用晶片，並於2027年正式生產。

東哲郎的談話再度印證Rapidus對於他們計劃為「邊緣AI」生產的客製化晶片的信心。邊緣AI無須聯網，便可在PC、智慧手機和汽車等設備上執行AI功能。

東哲郎表示，Rapidus將爭取括蘋果、微軟和特斯拉在內的大型科技公司代工的機會，但他並未說明具體內容。

半導體 日本 特斯拉

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