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再生能源轉型印度需砸12.4兆 短期內仍倚重燃煤

中央社／ 印度班加羅爾6日綜合外電報導

穆迪信用評等今天表示，印度若想達標2030年再生能源發電500百萬瓩（GW），需投資達3850億美元（約新台幣12.4兆），今後10年內燃煤依然是印度發電重要來源。

路透社報導，世界主要溫室氣體排放源的印度已宣布非化石燃料發電要每年提高50GW，以便達成2030年再生能源發電500GW目標，但前一階段2022年175GW目標已跳票。

穆迪信評（Moody's Ratings）估計，印度每年靠再生能源新增約44GW發電量，就可望達標2030年500GW。

穆迪信評估計，為此印度在未來6到7年內勢必得斥資1900億到2150億美元提高裝置容量，另外還需花1500 億到1700億美元用於輸、配電。

印度在政策大力驅使下，2023-24會計年度再生能源在發電容量佔比已提高至43%，並吸引到民間投資。

穆迪信評指出，政策面的持續支持有助印度大步邁向2030年達成發電轉型與2070年淨零排放。

印度再生能源應大多為太陽能發電。然而即便再生能源穩步成長，穆迪信評預期今後8到10年燃煤仍是印度發電所不可或缺。

穆迪信評稱「預期印度未來5到6年會新增40GW-50GW的燃煤發電，以滿足用電需求，相當於每年增長5%到6%。」

再生能源 印度 台幣

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