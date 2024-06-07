快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

日本上月海外證券持有額劇減 疑大賣美債籌資干預日圓

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本財務省最新數據顯示，5月持有的外國證券劇減504億美元。 路透
日本財務省最新數據顯示，5月持有的外國證券劇減504億美元。 路透

日本持有的海外證券規模在5月急劇下降，代表日本政府可能藉由出售包括美債在內的證券，籌集了近期創紀錄的干預匯市資金。

日本財務省周五（7日）表示，5月日本持有的外國證券減少504億美元。而過去的一個月裡，日本政府砸了9.8兆日圓（627億美元）入市拉抬日圓匯價。

外國存款通常被認為是干預匯市時，較容易取得的資金來源。但由今天公布的數據來看，外匯存底縮減至1.23兆美元的同時，外國存款卻小幅增加至1,590億美元。可見外國存款並非日本最近這波干預日圓的主要子彈來源。

願意出售美債，顯示日本可動用的干預火力超過外國存款。運用美債，為東京官員提供必要時可以多次採取行動的餘地。

SMBC日興證券外匯策略師Kaoru Shoji說：「財務省有很大的可能是賣掉外國證券，特別是美國國庫券，來支應干預。」他強調，日本目前還沒有接近干預火力的使用限度，不過要採取行動時，仍需要與相關的國家進行密切溝通。

5月日本的外國證券持有量下降，讓外界了解到日本當局這次選擇利用與2022年相同的來源，為干預市場提供資金。當時日本花費9.2兆日圓來支撐日圓匯率，據信三次的干預是透過出售美國公債。

彭博資訊分析，日本出售美債意味著可能獲得了美國的某種默許，但美國示意相關行動必須受到限制。美國財政部長葉倫最近幾周一再表示，外匯干預應該是一個很少使用的工具，官員們若要運用，應該提前發出合理的警告。

日本財務大臣鈴木俊一今天拒絕評論干預的資金如何取得，只說官方進入市場時需要考慮成效。

儘管過去一個月為支撐日圓匯價，日本當局耗費了創紀錄資金，但干預措施的效果通常是短暫的，不易扭轉市場動能。5月初在157.52日圓兌1美元附近的干預行動，一度把日圓拉升至接近153，然而幾小時內又回到了156區間。不過，干預仍可在一段時間內擊退大舉做空日圓的投機者。

日本 美國 財務

延伸閱讀

迪士尼樂園發聲波趕烏鴉？千代田線是防核彈基地？日本4個有趣的「都市傳說」

日美韓首次舉行海警聯合演練

日股三利多 前景樂觀

國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債

相關新聞

《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊不忍了！正式提告Netflix誹謗 求償55億元

Netflix影集《馴鹿寶貝》改編自喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與...

瑞信投資人為AT1債索賠還有續集 這次瑞士政府成了被告

瑞士信貸或許已走入歷史，但留下的爛攤子還未善了。瑞信的債券持有人在紐約法院控告瑞士政府，指控去年瑞銀集團（UBS）去年紓...

大摩財富管理投資長：美股下半年還會再漲

摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特認為，美國股市今年下半年還會再漲，只是上漲的速度會緩下來，畢竟自今年1月以來，美股已有...

SK集團：會長崔泰源訪魏哲家 台積同意加強AI晶片合作

南韓SK集團今（7）日發布新聞稿指出，集團會長崔泰源周四會見了台積電（2330）的新任董事長魏哲家，雙方同意加強在人工智...

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數...

墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。