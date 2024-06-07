快訊

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

超幸運！特斯拉國道衝破護欄、高空墜地解體起火 車內2人輕傷

瑞信投資人為AT1債索賠還有續集 這次瑞士政府成了被告

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞士信貸併歸瑞銀集團，5月底正式走入歷史。路透
瑞士信貸併歸瑞銀集團，5月底正式走入歷史。路透

瑞士信貸或許已走入歷史，但留下的爛攤子還未善了。瑞信的債券持有人在紐約法院控告瑞士政府，指控去年瑞銀集團（UBS）去年紓困瑞信時，瑞士政府竟決定將170億美元的債務全數註銷，要求賠償損失。

這是美國法院針對這兩大銀行併購案受理的首宗重大索賠案，代表投資人律師指控瑞士政府，在策劃這項併購中「不公地侵犯了持有這些工具者的財產權」。

這場紓困已引發歐、亞地區逾90億美元的法律索賠。大多數案件矛頭指向瑞士金融監管機構Finma，但也有債券持有人考慮對瑞士政府提出索賠。

這宗向紐約南區法院提起的官司，是Quinn Emanuel律師事務代表持有8,000萬美元瑞士信貸債券的投資人所提出的。去年，金融時報即報導這家律師事務所正擬定訴訟計畫。原告以自己合法財產遭到沒收為由，要求8,220萬美元的損害賠償，外加相關費用和利息。

這些投資人持有的是所謂額外一級資本（AT1）債券，是一種銀行資本工具。當發債銀行經營困難時，可以轉換為股權或減值。

投資者聲稱瑞信這類債券減值不公，尤其證券投資人竟還可以拿到33億美元。他們主張，此交易由瑞士政府撮合，減值是對他們財產權的非法侵犯。

Quinn Emanuel律師事務所資深合夥人暨主管Dennis Hranitzky 說：「瑞士放棄自己監管角色，變成一家私人投銀，將國家利益置於其法律義務之上，」「瑞士出於經濟民族主義的利益，忽視原可保障AT1債券持有人投資的其他選擇。」

主權國家成了被告對象相當罕見，這是因為很多國家都簽署相互投資保障協定。不過，瑞士並未參與許多AT1投資人所在的國家簽署這類條約，尤其是美國。

律師 投資人 瑞士

延伸閱讀

【專家之眼】反俄聯盟黔驢技窮？瑞士峰會黯淡無光？

股票投資 別急著退場

野村獨家技術攻略科技供應鏈 創新納入全天候債券不怕高檔變盤

不參加瑞士和平峰會挨批 陸方稱「自主決定」重申俄烏立場「勸和促談」

相關新聞

《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊不忍了！正式提告Netflix誹謗 求償55億元

Netflix影集《馴鹿寶貝》改編自喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與...

瑞信投資人為AT1債索賠還有續集 這次瑞士政府成了被告

瑞士信貸或許已走入歷史，但留下的爛攤子還未善了。瑞信的債券持有人在紐約法院控告瑞士政府，指控去年瑞銀集團（UBS）去年紓...

大摩財富管理投資長：美股下半年還會再漲

摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特認為，美國股市今年下半年還會再漲，只是上漲的速度會緩下來，畢竟自今年1月以來，美股已有...

SK集團：會長崔泰源訪魏哲家 台積同意加強AI晶片合作

南韓SK集團今（7）日發布新聞稿指出，集團會長崔泰源周四會見了台積電（2330）的新任董事長魏哲家，雙方同意加強在人工智...

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數...

墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。