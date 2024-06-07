大摩財富管理投資長：美股下半年還會再漲

摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特認為，美國股市今年下半年還會再漲，只是上漲的速度會緩下來，畢竟自今年1月以來，美股已有兩位數漲幅。

夏雷特（Lisa Shalett）周四（6日）接受彭博電視訪談時表示：「從現在到年底，美股走向阻力最小的一途就是走得更高。」但她強調，投資人對於現在到12月所能得到的股票報酬應該抱著「適度的預期」就好，因為標普500指數今年到目前，已經上漲了12%。

雖然夏雷特對美股後市基本上樂觀看待，不過她提醒，今年的企業獲利成長已反映在股價上，隨著2024年繼續推進，投資人將需要開始「借用」對2025年的預期。從好的一面看，她預期收益可以擴大到其他類股，而不僅僅像去年以來，一直是由超大型科技股推動大部分的漲勢。

最近一些股市多頭推測很快就會有大量現金湧入美國股市，夏雷特覺得這只是一廂情願的想法。她說，摩根士丹利財富管理部門的指標顯示，投資人「已非常充分投資」；未入場的私人財富資金接近於平均水準。況且，貨幣市場5%的報酬率「仍然相當誘人」，特別是在宏觀經濟形勢、地緣政治和11月美國大選都存在不確定性的情況下。

夏雷特說，「我認為有很多理由可以懷疑這種『現金海嘯』理論」。