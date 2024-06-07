快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

中國電信商錯誤傳輸網路流量 美將升級資訊安全

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國政府機構認為一家中國電信商錯誤傳輸網際網路流量後，美國電信監管當局「聯邦傳播委員會」（FCC）今天表決推進一項提升網路傳輸資訊安全性的提案。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會自2022年以來一直在研究據稱威脅「邊界閘道協定」（BorderGateway Protocol，BGP）安全性和完整性的漏洞，這項協定是網際網路全球資訊路由系統的核心。提案將要求寬頻供應商制定BGP安全計畫，並就風險緩解進展提出報告。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）今天表示，美國機構近期公開披露，中國電信利用BGP漏洞「至少6次錯誤傳輸美國網際網路流量」。

她還說：「這些『BGP劫持』可能洩露個人資訊、導致盜竊、敲詐勒索和國家級間諜活動。」

這是華府對中國電信商施加限制的最新舉措，包括處理網路流量的海底電纜及美國業務。

中國電信未立即回應置評請求。

FCC今年4月表示，正命令中國電信、中國聯通、中國移動的美國部門，以及中國「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司ComNet停止在美國的固網和行動寬頻網路業務。

中國電信之前告訴路透社，它不提供FCC命令所定義的寬頻網路存取服務。

FCC先前已禁止這些中國企業提供電信服務。羅森沃賽爾稍早說，FCC有證據顯示中國電信業者正在美國提供寬頻服務。

FCC已基於國安疑慮，撤銷或拒絕授權中國企業在美提供電信服務。

FCC也已禁止批准中國華為技術公司和中興通訊等企業的新電信設備，稱其對美國國安構成「令人無法接受的風險」。

流量 網路 美國

延伸閱讀

《大熊餐廳》第三季 瘋狂廚房下飯又感人

拜登：烏克蘭不能用美援武器攻擊莫斯科

長天期美債 乘機卡位

國泰美國優質債券基金投組混搭長短債與投等債、美債

相關新聞

《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊不忍了！正式提告Netflix誹謗 求償55億元

Netflix影集《馴鹿寶貝》改編自喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與...

大摩財富管理投資長：美股下半年還會再漲

摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特認為，美國股市今年下半年還會再漲，只是上漲的速度會緩下來，畢竟自今年1月以來，美股已有...

SK集團：會長崔泰源訪魏哲家 台積同意加強AI晶片合作

南韓SK集團今（7）日發布新聞稿指出，集團會長崔泰源周四會見了台積電（2330）的新任董事長魏哲家，雙方同意加強在人工智...

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數...

墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡...

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

來台出席台北國際電腦展的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以其獨特的個人魅力連續多日占據新聞重要版面。但在造訪夜市、職棒開球和與供應鏈廠商餐敘之外，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。 一年內造訪台灣五次的黃仁勳此行引起轟動，但在台大體育中心演講後的討論，反映出民族主義和科技依賴的實際考量間的矛盾，在當前的全球科技領域引起共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。