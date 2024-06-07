中國電信商錯誤傳輸網路流量 美將升級資訊安全

在美國政府機構認為一家中國電信商錯誤傳輸網際網路流量後，美國電信監管當局「聯邦傳播委員會」（FCC）今天表決推進一項提升網路傳輸資訊安全性的提案。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會自2022年以來一直在研究據稱威脅「邊界閘道協定」（BorderGateway Protocol，BGP）安全性和完整性的漏洞，這項協定是網際網路全球資訊路由系統的核心。提案將要求寬頻供應商制定BGP安全計畫，並就風險緩解進展提出報告。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）今天表示，美國機構近期公開披露，中國電信利用BGP漏洞「至少6次錯誤傳輸美國網際網路流量」。

她還說：「這些『BGP劫持』可能洩露個人資訊、導致盜竊、敲詐勒索和國家級間諜活動。」

這是華府對中國電信商施加限制的最新舉措，包括處理網路流量的海底電纜及美國業務。

中國電信未立即回應置評請求。

FCC今年4月表示，正命令中國電信、中國聯通、中國移動的美國部門，以及中國「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司ComNet停止在美國的固網和行動寬頻網路業務。

中國電信之前告訴路透社，它不提供FCC命令所定義的寬頻網路存取服務。

FCC先前已禁止這些中國企業提供電信服務。羅森沃賽爾稍早說，FCC有證據顯示中國電信業者正在美國提供寬頻服務。

FCC已基於國安疑慮，撤銷或拒絕授權中國企業在美提供電信服務。

FCC也已禁止批准中國華為技術公司和中興通訊等企業的新電信設備，稱其對美國國安構成「令人無法接受的風險」。