快訊

遭蔡阿嘎開除！ Dcard網友爆料：蘿拉把多個同業朋友惹毛

不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

降息前兆？拜登狂做球給鮑爾 網預言：6月會降一碼

油價二連漲 沙國稱OPEC+增產可暫停或逆轉 銅金走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周四連續二日上漲，投資人關於OPEC及其盟友將允許市場供過於求的猜測降溫。倫敦銅價止住二連跌。金價走高，交易員關注點轉向周五公布的非農就業報告。

國際油價連續二日上漲

原油價格周四連續第二天上漲，投資人對石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）允許市場供過於求的猜測降溫。

沙烏地阿拉伯能源大臣周四表示，如果市場疲軟，OPEC+可以暫停或逆轉石油增產，並強調他不認同高盛對OPEC+周日達成協議的看跌觀點。

OPEC+成員國周日同意，從10月開始一年內逐步取消220萬桶/日的自願性減產，並將366萬桶/日的減產措施延長一年至2025年底。

高盛6月2日率先發布一份簡短報告，題為「逐步取消額外自願減產是利空」。

沙國能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王在聖彼得堡舉行的俄羅斯經濟論壇上表示，高盛在得出結論時使用了不正確的數據。但他沒有具體說明哪些數字是不正確的。

截至收盤，7月交割的WTI原油上漲2%，結算價75.55美元； 8月交割的布蘭特原油上漲1.9%至每桶79.87美元。

銅價回升

銅價回升，終結連續兩天的跌勢。銅交易商托克集團表示，銅價近來飆升至紀錄高位，但現實中的供求情況無法證實其合理性。該公司通常是市場上最樂觀的聲音之一。

截至收盤，LME銅期貨上漲2.3%，報每噸10,149美元。鋁期貨上漲1%，報2647.5美元；鎳期貨上漲1.3%，報18531美元。

金價走高

紐約時間下午4:07，黃金現貨上漲0.8%，報每英兩2373.42美元； 白銀現貨上漲4.2%，報31.286美元。

Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff說：「昨天較弱的ADP就業人數給了多頭一點信心，也許明天的（非農就業）報告不會強於預期，這將對黃金和白銀市場有利。」

OPEC 油價 金價

延伸閱讀

高盛：美股下月迎資金潮

期貨商論壇／原油期 保守看待

OPEC+規劃10月起增產 國際油價續跌

OPEC+有八國將增產…美油價重挫近2% 今年漲幅幾乎全回吐

相關新聞

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數...

墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡...

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

來台出席台北國際電腦展的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以其獨特的個人魅力連續多日占據新聞重要版面。但在造訪夜市、職棒開球和與供應鏈廠商餐敘之外，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。 一年內造訪台灣五次的黃仁勳此行引起轟動，但在台大體育中心演講後的討論，反映出民族主義和科技依賴的實際考量間的矛盾，在當前的全球科技領域引起共鳴。

微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

今年科技股受惠於全球AI熱潮，但美股市值第一的微軟(Microsoft)在近期傳出裁員消息，旗下 Azure 雲端運算部門預計將裁員數百人。

輝達「仁來瘋」 不敵獲利賣壓…6日早盤重挫

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去一周來在台灣與全球科技業掀起「仁來瘋」（Jensanity，黃仁勳的英文名為Jens...

德語媒體：中國獨角獸為什麼被美國反超？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》注意到，不久前，中共黨報《人民日報》在一篇圍繞中國創新與投資的報道中寫到與會的習近平問道，"我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？"獨角獸是指成立不到10年、但估值

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。