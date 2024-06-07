油價二連漲 沙國稱OPEC+增產可暫停或逆轉 銅金走高

國際原油價格周四連續二日上漲，投資人關於OPEC及其盟友將允許市場供過於求的猜測降溫。倫敦銅價止住二連跌。金價走高，交易員關注點轉向周五公布的非農就業報告。

國際油價連續二日上漲

原油價格周四連續第二天上漲，投資人對石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）允許市場供過於求的猜測降溫。

沙烏地阿拉伯能源大臣周四表示，如果市場疲軟，OPEC+可以暫停或逆轉石油增產，並強調他不認同高盛對OPEC+周日達成協議的看跌觀點。

OPEC+成員國周日同意，從10月開始一年內逐步取消220萬桶/日的自願性減產，並將366萬桶/日的減產措施延長一年至2025年底。

高盛6月2日率先發布一份簡短報告，題為「逐步取消額外自願減產是利空」。

沙國能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王在聖彼得堡舉行的俄羅斯經濟論壇上表示，高盛在得出結論時使用了不正確的數據。但他沒有具體說明哪些數字是不正確的。

截至收盤，7月交割的WTI原油上漲2%，結算價75.55美元； 8月交割的布蘭特原油上漲1.9%至每桶79.87美元。

銅價回升

銅價回升，終結連續兩天的跌勢。銅交易商托克集團表示，銅價近來飆升至紀錄高位，但現實中的供求情況無法證實其合理性。該公司通常是市場上最樂觀的聲音之一。

截至收盤，LME銅期貨上漲2.3%，報每噸10,149美元。鋁期貨上漲1%，報2647.5美元；鎳期貨上漲1.3%，報18531美元。

金價走高

紐約時間下午4:07，黃金現貨上漲0.8%，報每英兩2373.42美元； 白銀現貨上漲4.2%，報31.286美元。

Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff說：「昨天較弱的ADP就業人數給了多頭一點信心，也許明天的（非農就業）報告不會強於預期，這將對黃金和白銀市場有利。」