快訊

遭蔡阿嘎開除！ Dcard網友爆料：蘿拉把多個同業朋友惹毛

不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

降息前兆？拜登狂做球給鮑爾 網預言：6月會降一碼

WTO協商碰壁 瓜地馬拉業者籲停止出口中國

中央社／ 瓜地馬拉市6日專電

針對中國禁止瓜地馬拉貨物進口，瓜地馬拉和中國在世界貿易組織（WTO）的代表團近日首度舉行會議，但中方仍然不願回應。瓜國出口業者公會（Agexport）對此相當不滿，呼籲業者無限期停止出口中國。

根據瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜地馬拉世界貿易組織（WTO）代表團在會議中要求中國解釋，從第一批瓜國咖啡及夏威夷豆被中國扣留在港口，至今已經超過兩個星期，為什麼仍無法放行。瓜方也要求中國說明，這種禁止進口的措施，是否會擴及到其他瓜國商品。

不過中國代表團只表示將諮詢海關及經濟部門，了解具體情況，沒有給出答案。這與兩星期前，中國外交部發言人的回應一樣，沒有任何進展。

對於中國使出拖字訣，瓜國業者相當不滿。瓜國出口業者公會（Agexport）總幹事卡巴利多（AmadorCarballido）表示，公會已經明確地建議瓜國業者「無限期」停止向中國出口貨物，除非中國方面作出明確回應。

瓜國出口業者公會（Agexport）表示，目前還不是在世界貿易組織（WTO）提出訴訟的時機，但如果兩國代表團在會議上遲遲沒有結果，瓜地馬拉將不排除以更正式的協商途徑來處理。

「自由新聞報」報導，被中國扣押的瓜國貨櫃屬於FOB（Free On Board，船上交貨）的出口類別。這是指賣方（瓜地馬拉）出貨到船上後，由買方（中國）承擔貨物的費用、風險、損壞等。這代表貨物已經屬於中國買方，但是仍有部分款項還沒有支付，所以只要貨櫃繼續被扣留，瓜國業者就無法拿到剩餘款項。

報導指出，已經有中國進口商收到政府通知，建議最好不要再從瓜地馬拉進口產品。而瓜地馬拉業者也正在和瓜國政府合作，尋找新的出口市場。

WTO 瓜地馬拉 貨櫃

延伸閱讀

大陸對ECFA早收清單動手 陸委會盼WTO遺留問題經WTO機制談

管理失控！瓜地馬拉黑幫掌控監獄 囚犯養鱷魚老鷹當渡假村

陸再對ECFA祭重手 經貿辦譴責：悖離兩岸人民福祉

陸再停134項 ECFA 優惠 經貿辦公室：政府將助中小企業

相關新聞

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數...

墨西哥披索重挫 執政黨完全執政將推排除國會制衡法案

墨西哥披索周四重貶，墨西哥眾議院執政黨領袖表示，將尋求通過由總統羅培茲歐布拉多提出一系列改革方案，將排除國會對政府的制衡...

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

來台出席台北國際電腦展的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以其獨特的個人魅力連續多日占據新聞重要版面。但在造訪夜市、職棒開球和與供應鏈廠商餐敘之外，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。 一年內造訪台灣五次的黃仁勳此行引起轟動，但在台大體育中心演講後的討論，反映出民族主義和科技依賴的實際考量間的矛盾，在當前的全球科技領域引起共鳴。

微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

今年科技股受惠於全球AI熱潮，但美股市值第一的微軟(Microsoft)在近期傳出裁員消息，旗下 Azure 雲端運算部門預計將裁員數百人。

輝達「仁來瘋」 不敵獲利賣壓…6日早盤重挫

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去一周來在台灣與全球科技業掀起「仁來瘋」（Jensanity，黃仁勳的英文名為Jens...

德語媒體：中國獨角獸為什麼被美國反超？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》注意到，不久前，中共黨報《人民日報》在一篇圍繞中國創新與投資的報道中寫到與會的習近平問道，"我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？"獨角獸是指成立不到10年、但估值

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。