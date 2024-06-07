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台積電ADR下跌0.5% 隨Nvidia和費半回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四回落0.5%，收在162.07美元，較台北交易溢價縮為17%。費城半導體指數也自歷史新高回落0.9%。

受科技股回落拖累，美國股市標普 500 指數中止一連四日漲勢，輝達（Nvidia）和晶片股下跌。投資人靜候周五公布的非農就業數據，以尋得聯準會（Fed）何時開始降息的線索。

標普500指數微跌1.07點，跌幅0.02%，報5,352.96點；那斯達克綜合指數下跌14.78點，跌幅0.1%，報17,173.12點。道瓊工業指數上漲78.84點，漲幅0.2%，收在38,886.17點；

剛剛躋身3萬億美元市值俱樂部的輝達（Nvidia）下跌1.2%，回到全球市值第三大公司的位置。

台灣加權股價指數昨天大漲417.82點，收在21,902.70點。台積電大漲4.7%收在894元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.91 -0.91 160.00 9.32

中華電 CHT 127.31 -0.83 127.50 -0.15

台積電 TSM 1,046.03 -0.52 894.00 17.01

聯電 UMC 54.15 -0.24 54.20 -0.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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