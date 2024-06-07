科技股拖累…標普500指數收黑 市場觀望美國就業報告

受科技股回落拖累，美國股市標普 500 指數中止一連四日漲勢，輝達和晶片股下跌。投資人靜候周五公布的非農就業數據，以尋得聯準會（Fed）何時開始降息的線索。

標普500指數微跌1.07點，跌幅0.02%，報5,352.96點；那斯達克綜合指數下跌14.78點，跌幅0.1%，報17,173.12點。道瓊工業指數上漲78.84點，漲幅0.2%，收在38,886.17點；

剛剛躋身3萬億美元市值俱樂部的輝達（Nvidia）下跌1.2%，回到全球市值第三大公司的位置。蘋果(Apple)下跌 0.7%。

費城半導體指數下跌0.9%，台積電ADR回落0.5%。

其他類股上漲，使美股跌幅不致擴大。在 Lululemon Athletica 和J.M. Smucker 股價大漲的激勵下，消費類股上漲。通信服務股在谷歌母公司 Alphabet 的推動下上漲。

Lululemon 大漲4.8%，該公司周三公布的第1季獲利和營收超出預期。

在債券市場，基準 10 年期美國國債收益率從周三的 4.289% 跌至 4.280%，連續六個交易日下跌。這是 2023 年 4 月以來最長的連跌走勢。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為9月降息的可能性為68%，全年可能降息約兩次，倫敦證券交易所集團(LSEG)數據的預測也類似。接受路透調查的分析師也預計會有兩次降息。

據報導，美國兩個反托辣斯機構已就在人工智慧（AI）分頭對微軟實施調查；而不願具紐名的知情人士說，司法部將調查輝達是否違反反托辣斯法。

Vistra Corp下跌6.2%，是標普500指數中表現最差的個股，這家獨立電力生產商在德州增加天然氣產能的計畫引發了供應過剩之憂。

GameStop大漲47%，連續二日走高，還拉動了AMC Entertainment等所謂迷因股，Keith Gill準備6月7日12點進行YouTube直播。

Globalt Investments的高級投資組合經理Thomas Martin說，財報季已經過去，現在焦點又回到了總經數據，市場對Fed降息的時機仍莫衷一是。

摩根士丹利的Lisa Shalett表示，美國股市2024年下半年將延續上漲趨勢，只是漲勢會放緩。

彭博調查顯示，周五公佈的5月非農就業人數料增加18.5萬，高於前一個月的17.5萬。

Great Hill Capital董事長Thomas Hayes說：「從現在到明天，我們處於信息真空期。但總的來說，我們已經進入了一個全球性的、西方央行協調的寬鬆政策時期，但日本除外，日本將收緊政策。」

在美國上市的大陸電動車製造商蔚來下跌6.8%，此前公布上季淨損。

折扣店營運商Five Below急挫10.6%，此前該公司下修全年度淨銷售額預測。