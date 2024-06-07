IEA：今年全球綠能投資創新高 但仍然不足

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年全球清潔能源科技相關投資將增加到2兆美元，創新高，幾乎是化石燃料投資額的二倍。美聯社
今年全球清潔能源科技相關投資將增加到2兆美元，創新高，幾乎是化石燃料投資額的二倍。美聯社

國際能源總署（IEA）發表年度世界能源投資報告預測，今年全球清潔能源科技相關投資將增加到2兆美元，創新高，幾乎是化石燃料投資額的二倍，而且是首次超過化石燃料的投資額。但IEA強調，綠能投資仍然不足，化石燃料投資還是太多。

IEA指出，今年全球能源投資將創3兆美元新高，其中三分之二投入再生能源電動車、核能電網、電力貯存及提昇能源效率；另外1兆美元投入燃煤、天然氣及石油，仍然太高，與追求全球氣候目標不符。

IEA執行理事畢洛爾表示，「我們已達到一項重要的里程碑。儘管經濟情勢遭遇挑戰，但清潔能源投資仍創新高」。一些投資計畫因利率升高而受阻，但此一不利情勢「被供應鏈壓力減輕及價格下跌所抵消」。

太陽能電力正領導電力業轉型，今年投資額將達5,000億美元，超過其他發電科技投資額的總合。再生能源與核電投資額幾乎是火力發電投資額的十倍，比2015年巴黎協定簽署時的二倍高出太多。畢洛爾表示，「我們看到核電投資恢復動能」。

今年中國大陸的清潔能源投資額約達6,750億美元，主因國內太陽能電力、鋰電池及電動車需求強勁；但其他牽興及開發中國家的清潔能源投資仍僅3,200億美元，只占全球總投資額的15%。

IEA指出，化石燃料需求增加的速度，仍使全世界難以擺脫氣候變遷帶來的災難。預料今年全球石油及天然氣投資將增加7%，為5,700億美元，主要集中於中東及亞洲的國營石油公司。要達成全球排碳「淨零」目標，2025年化石燃料投資必須減半，而再生能源投資還須再增加5,000億美元。

再生能源 化石 電動

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