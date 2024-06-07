輝達股票將分拆 期貨交易也瘋狂

中央社／ 紐約6日專電

全球人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）市值突破3兆美元成為媒體頭條，輝達股票將於7日美股收盤後1張分拆為10張，市場交易熱絡，期貨市場也出現卡位潮。

輝達執行長黃仁勳到台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），宣布AI晶片Blackwell架構之後的下一代架構Rubin，加上特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）要求輝達出貨加持的消息，在那斯達克（Nasdaq）市場代號為NVDA的輝達成為全球市值第2大公司。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，輝達狂熱也橫掃期貨市場，根據衍生性金融商品業者Cboe的全球市場資料顯示，在5日交易、本週到期的期貨商品中，前20個交易活躍的股票選擇權（StockOptions）中，有19檔都和輝達有關，這顯示投資人和交易員願意承擔短期風險。

輝達在美東時間6日上午交易時維持在1200美元以上，7日交易結束後，輝達股東每張股票將多出9張，價值隨收市最後交易價調整。

AI的未來性帶動輝達股票分拆熱潮，讓人聯想到2020年與2022年特斯拉股票1張變5張與3張的熱切市況。當時特斯拉交易波動大，但股價2023年站穩，市值一年間增加一倍。

華爾街日報引用衍生性商品專家布爾（DavidBoole）在交易業者BayCrest Partners的數據，輝達的選擇權交易在4日總值達2830億美元，蘋果（Apple）僅有187億美元。

過去輝達曾在疫情後、金融海嘯前及科網股熱潮期間進行股票分拆，以調整企業體質，提高投資人參與，不過之前分拆的時空背景與當今全球AI狂潮難以比擬。

投資人 特斯拉 華爾街日報

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