美股看科技股臉色 市場憂心
輝達（NVIDIA）、微軟、臉書母公司Meta、Google母公司字母（Alphabet）及亞馬遜等AI巨擘，今年來已撐起美股泰半漲勢，再度引發市場憂慮美股漲勢太過集中，科技股對美股影響力太大的憂慮。
標普道瓊指數公司數據顯示，標普500指數今年來逾12%的報酬率中，約60%是來自輝達、微軟、Meta、字母以及亞馬遜等五家公司。
輝達今年來大漲147%，光是這家AI晶片霸主就為標普500指數貢獻約三分之一漲幅。
輝達、微軟、Meta、字母以及亞馬遜等科技公司在標普500指數的權重也不斷上升，輝達5日市值首次突破3兆美元，並成為全球市值第二高公司，讓目前市值「3兆美元俱樂部」成員微軟、輝達和蘋果的總市值，占整體標普500指數市值44.4兆美元的比率，超過20%。
許多投資人認為，鑒於這些公司的強勁獲利與產業主導地位，及預料將會受惠於AI進步的程度，其市場影響力當之無愧。但也有些人擔心，如果這些大公司股價大幅波動，可能威脅股市。
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