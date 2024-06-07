美反壟斷 劍指輝達、微軟

近來AI熱潮「樹大招風」，紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將推動對輝達（NVIDIA）、微軟及OpenAI等科技巨頭在AI產業的主導地位，進行反壟斷調查。

紐時5日引述知情人士指出，司法部和聯邦貿易委員會過去一周已達成協議，預期近日內敲定，由司法部主導調查輝達是否違反反壟斷法，由聯邦貿易委員會將檢視OpenAI和微軟的行為。另據華爾街日報（WSJ）報導，聯邦貿易委員會將檢視微軟以6.5億美元投資AI新創公司Inflection AI一案。

雖然OpenAI母公司是一家非營利組織，但微軟已投資OpenAI以獲利為目的的子公司130億美元，持有49%的股權。微軟與OpenAI的合作關係，在其他地區也受到正式的檢視。

這些行動代表對於AI產業的監管檢視日益嚴格。司法部長坎特（Jonathan Kanter）接受英國金融時報（FT）訪問時表示，「迫切」需要檢視大型科技公司對AI的掌控，「AI的結構和趨勢應該讓我們暫停一下」。他說，這項技術仰賴大量資料與算力，會讓已經占據主導地位的企業有可觀的優勢。

他說，正在檢視AI「的壟斷咽喉點以及競爭情況」，涵蓋用於訓練大型語言模型的運算能力與數據、一直到雲端服務供應商、工程人才以及取得繪圖處理器（GPU）晶片等必要硬體的能力。

聯邦貿易委員會今年1月命令OpenAI、微軟、Alphabet、亞馬遜及Anthropic等業者，提供有關近期對生成式AI公司和雲端服務供應商投資和合作的資訊。