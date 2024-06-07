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輝達「仁來瘋」 不敵獲利賣壓…6日早盤重挫

經濟日報／ 編譯葉亭均陳律安陳苓／綜合外電
輝達（Nvidia）。 美國聯合通訊社
輝達（Nvidia）。 美國聯合通訊社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去一周來在台灣與全球科技業掀起「仁來瘋」（Jensanity，黃仁勳的英文名為Jensen）旋風，帶動輝達市值5日衝破3兆美元，超越蘋果、成為全球市值二哥，但這股熱潮仍不敵獲利了結的吸引力，輝達股價6日早盤跌逾1%，市值也再度落後蘋果。

輝達股價6日早盤跌1%至1,211.097美元，市值也跌破3兆美元，再次低於蘋果，原因可能是遭遇獲利了結賣壓、輝達據傳將遭美國反壟斷調查，以及投資人開始關注輝達的挑戰。輝達以未來12個月獲利預期估算的本益比仍偏高，達39倍。投資管理機構Leverage股票公司資深研究員警告，輝達正遭遇三大逆風，包括價位偏高、需求可能消退、競爭加劇等。

輝達股價5日收盤大漲5.2%至1,224.40美元，再創歷史新高，市值攀抵3.012兆美元，超過蘋果的3兆美元，為2022年來再次超越蘋果，成為全球市值第二高的上市公司，接下來有望挑戰微軟的3.15兆美元，問鼎全世界「市值王」寶座。

根據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳的身價5日也增加52億美元，目前資產淨值提升至1,074億美元（新台幣約3.47兆元），在全球富豪榜中排第13名。

黃仁勳本周在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）期間，盡顯個人風采，以耐心和親和力擄獲台灣民眾，甚至直接傳遞一個訊息：如果想要AI，就需要台灣。

他在台灣大學發表的主題演講揭櫫AI晶片發展藍圖、並分享未來願景，也在全球科技股掀起「仁來瘋」熱潮，帶動美國科技股凌厲漲勢。

許多投資人也押注其股價仍有上漲空間，美國銀行甚至上調輝達股價的目標價至華爾街最高的1,500美元，表示輝達的成長前景證明其溢價合理。

在彭博追蹤的72名分析師中，65人對輝達的評級為「買進」，無人評為「賣出」。

蘋果 輝達

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