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Lululemon 調高全年獲利展望

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

加拿大瑜珈運動服飾商露露檸檬（Lululemon）上季獲利高於預期，且調高全年獲利展望，激勵股價6日早盤漲逾4%。

Lululemon在截至4月28日止的年度第1季（上季）每股盈餘2.54美元，淨營收年增10%至22.1億美元都優於預估。

儘管上季美國同店銷售持平，但國際市場成長25%，延續該品牌在中國大陸等市場加速成長，但在美國銷售動能降溫的趨勢。執行長麥唐諾（Calvin McDonald）受訪時表示，美國消費者「仍在支出，但我想他們現在比較精打細算」。他將該品牌調高獲利展望歸因於利潤率較高的產品銷售更佳。

Lululemon預期，全年度每股盈餘區間將介於14.27~14.47美元，高於之前的14~14.2美元區間，淨營收則稍微調高的108億美元，大致符合預期。

海外市場在該公司業務的占比正在擴大，目前營收占比約21%，但主管們預期，長期而言，占比將達到50%。麥唐諾之前曾表示，Lululemon上季見到美洲市場的消費者情勢變化，但沒有抓住機會，原因是店內沒有合適的尺寸和顏色，因而衝擊銷售。

Lululemon 消費者 美國

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