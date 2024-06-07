全球 ESG 基金 今年來大失血

最新數據顯示，全球投資人從主打永續主題的股票基金撤資，因為這類基金正飽受績效不佳、醜聞、及共和黨人批評等衝擊。

英國金融時報（FT）報導，巴克萊的研究顯示，投資人今年來從環境、社會、與公司治理（ESG）基金淨撤出400億美元，是第一個浮現撤資趨勢的年份，且各地都有贖回情況。ESG基金光是4月就淨流出約140億美元，創單月新高，與近年來投資人的蜂擁投資形成強烈對比。

許多ESG基金受到乾淨能源等產業表現不佳的影響，也錯過化石燃料業者豐厚的報酬。摩根大通5月的報告顯示，過去12個月，全球永續股票基金的報酬率為11%，不如傳統股票基金的21%。晨星公司（Morningstar）全球主任畢歐說，永續基金過去兩年績效不佳，顯然已降低部分投資胃納。

同時，在「漂綠」調查中被指控「做出實質誤導聲明」的德意志資產管理公司（DWS），同意向美國證管會（SEC）支付1,900萬美元，以和解SEC的調查，也影響投資人的投資信心。

美國共和黨人也抨擊，ESG投資是「偽裝成負責任公司治理的激進黨派運動」。共和黨把持的眾議院已傳喚貝萊德和同業道富，作為調查ESG產業反托辣斯行為的一環。