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商業太空戰升溫…SpaceX尬波音 試射星艦火箭

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
波音公司成功發射Starliner太空船的載人任務後，馬斯克旗下太空科技業者SpaceX預定同日進行第四次星艦火箭試射。 （美聯社）
波音公司成功發射Starliner太空船的載人任務後，馬斯克旗下太空科技業者SpaceX預定同日進行第四次星艦火箭試射。 （美聯社）

在波音公司（Boeing）成功發射Starliner太空船的載人任務後，億萬富豪馬斯克旗下太空科技業者@@@SpaceX@@@預定同日進行第四次「星艦」（Starship）火箭試射，顯示商業太空戰持續升溫。

SpaceX在美東時間6日上午8時點火升空。升空前30分鐘，SpaceX會透過X平台進行現場直播。

星艦是歷來開發的火箭發射系統中最大的，設計上以完全可回收再使用為終極目標，但目前只能回收使用獵鷹號（Falcon）發射系統的下半截。將來若能回收重複使用其他部位並提高星艦負載容量，將大幅降低把火箭發射至軌道的成本。

如此一來，為打造星鏈（Starlink）這個廣被全球的Wi-Fi網路而須定期發射火箭的SpaceX，將從中得利。

這是星艦第四次試射，重點在「返回並重複使用」。該公司說：「主要目標將是以超重型火箭在墨西哥灣執行著陸燃燒和軟濺落，並達成星艦受控進入。」

相較下，星艦第一次試射是在2023年4月，結果以爆炸收場；同年11月進行第二次試射，結果相同。第三次試射在今年3月，成功抵達軌道，但星艦重返大氣層準備降落時爆掉了。

這回試射也可能面臨某種挫敗，但SpaceX不以為意，因為每次失敗都能累積經驗，為將來的成功奠定基礎。這種不畏失敗、勇於嘗試的過程，已獲致穩定的技術進步，並迅速降低成本。

在SpaceX星艦第四度試射前一天，波音太空船Starliner在佛州順利發射升空，達成首次載人上太空任務，對波音是一大勝利。不過，2020年來，SpaceX已頻頻搭載太空人往返太空站了。光是2024年迄今，SpaceX就已發射59次火箭，世界其餘發射次數加總僅52次。

SpaceX X 太空人

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