快訊

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

高盛：美股下月迎資金潮

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

高盛公司（Goldman Sachs）說，來自被動型股票配置的資金潮，預期在7月初將會帶著大量現金湧入美國股市，預估可讓美股大盤漲勢延續到今年初夏。

高盛全球市場部門執行董事魯伯納在最新的報告中寫道：「新一季（第3季）、下半年的新開始，是資金將迅速湧入股市的時間。」

他說，強勁的季節趨勢以及散戶投資人的參與增加，也能讓股價受益。「我認為夏季期間散戶將重新出現，他們往往會在7月回來」。

魯伯納指出，1928年以來，7月的前半向來都是當年股市全年裡表現最好的兩周。然後，7月17日以後漲勢往往就會消退。看歷史數字，標普500指數過去九年的7月都呈現上漲，平均漲幅3.7%。那斯達克100指數的紀錄更好，已經連續16年的7月都上漲，平均漲幅4.6%。

根據魯伯納計算，每年7月約有9個基點的新資本投入美股。以今年可用於投資的被動資產29兆美元計算，這將是260億美元，「考慮到即將到來的資金流和隨機的市場動態，現在做空股票的門檻非常高」。

標普500指數5日站上5,300點，已連四個交易日上漲，由大型科技股帶動，AI晶片指標股輝達（Nvidia）股價再創紀錄，成為標普500成分股權重第二大股票。

指數 標普 美股

延伸閱讀

以前靠蘋果、現在靠輝達？產業迎AI浪潮 國泰投信：打亂台股淡旺季節奏

爭取輝達第2座研發中心落腳台中 盧秀燕證實「已透過管道聯繫」

【Daily Podcast】WHO：墨西哥出現首例人類感染H5N2禽流感死亡個案／輝達市值突破3兆美元，成為全球第二大公司

超車蘋果登第2！輝達創天價市值破3兆美元 工程師點優勢：靠大家的努力

相關新聞

ECB動了…鷹式降息1碼 未來「一切都看數據」

歐洲央行（ECB）6日決議降息1碼，合乎經濟學者預期，但未暗示接下來將更進一步降息，決策聲明表示未來仍「一切看數據」，但...

輝達「仁來瘋」 不敵獲利賣壓…6日早盤重挫

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去一周來在台灣與全球科技業掀起「仁來瘋」（Jensanity，黃仁勳的英文名為Jens...

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

來台出席台北國際電腦展的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以其獨特的個人魅力連續多日占據新聞重要版面。但在造訪夜市、職棒開球和與供應鏈廠商餐敘之外，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。 一年內造訪台灣五次的黃仁勳此行引起轟動，但在台大體育中心演講後的討論，反映出民族主義和科技依賴的實際考量間的矛盾，在當前的全球科技領域引起共鳴。

微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

今年科技股受惠於全球AI熱潮，但美股市值第一的微軟(Microsoft)在近期傳出裁員消息，旗下 Azure 雲端運算部門預計將裁員數百人。

德語媒體：中國獨角獸為什麼被美國反超？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》注意到，不久前，中共黨報《人民日報》在一篇圍繞中國創新與投資的報道中寫到與會的習近平問道，"我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？"獨角獸是指成立不到10年、但估值

美反壟斷 劍指輝達、微軟

近來AI熱潮「樹大招風」，紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將推動對輝達（NVIDIA）、微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。