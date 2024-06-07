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全球百萬美元富豪變多了 去年成長逾5%至2,280萬人

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新研究指出，全球可投資資產價值逾100萬美元的超高淨值人士去年增加5.1%至2,280萬人。 （美聯社）
最新研究指出，全球可投資資產價值逾100萬美元的超高淨值人士去年增加5.1%至2,280萬人。 （美聯社）

最新研究指出，儘管全球地緣政治和經濟壟罩著不確定性，強韌的經濟使富者愈富，全球可投資資產價值在100萬美元以上的超高淨值人士（HNWI）去年增加5.1%至2,280萬人，以北美增加最多。

凱捷（Capgemini）旗下智庫發布的「2024年世界財富報告」顯示，2023年全球高淨值人士增加5.1%至2,280萬人，財富共成長4.7%至86.8兆美元。

其中，北美高淨值人士增加7.1%，亞太地區增加4.8%，歐洲則增加4%。在亞太地區中，高淨值人士增加最多的國家為印度（12.2%）和澳洲（7.8%），日本也多了6.4%。

此外，全球可投資資產價值在300萬美元以上的超高淨值人士（UHNWI），則增加5%至22萬人，總財富增長3.9%至約29.4兆美元，相當於全球財富的34%。

全球富人財富成長，主要拜全球股市復甦之賜，且高淨值人士的現金配置比率減少。高淨值人士的現金配置，由去年1月的平均34%，今年1月降至25%。

凱捷研究院的金融服務全球總監甘納姆說，儘管今年1月全球高淨值人士的平均股票配置比率，從一年前的23%降至21%，但為鎖定目前的高利率，提高固定收益配置至20%。另一方面，該族群的不動產投資配置比率也提高4個百分點至19%，以私募股權和私人信貸為主的另類投資，配置比率增加2個百分點至15%。

資產配置的改變，揭示出富豪考慮疫情、通膨和戰爭的影響後的新觀點。凱捷的年度報告調查了3,119位在北美、拉美、歐洲、中東和亞太地區的高淨值人士，其中超高淨值人士超過1,300位。

凱捷也發現，超高淨值人士所雇請的財富管理公司數量，由2020年的平均三家增加至七家。凱捷警告，家族理財室的多元運作模式，更符合富裕家族的需求，加劇財管業者面臨的競爭。

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