快訊

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

印太架構將簽兩經濟協議

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

「印太經濟架構」（IPEF）的14個成員國已針對「乾淨經濟」與「公平經濟」等兩大領域達成共識，並將簽署協議。美國商務部長雷蒙多昨（6）日表示，以KKR與全球基礎建設合夥公司（GIP）為首的投資人聯盟，將引領投資印泰經濟建設250億美元。

新加坡總理黃循財說，IPEF去年已針對「乾淨經濟」與「公平經濟」和兩大支柱取得結論，在部長級會議討論後，將簽定協議。美國商務部長雷蒙多代表美國與會。

印太經濟架構由拜登倡議在2022年成立，成員國包含美國、日本、南韓、印度及新加坡等，目的在填補美國前總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱「跨太平洋夥伴全面進步協定）後，美國與印太國家往來的缺口，要在此區域內強化美國的影響力。

雷蒙多說，貝萊德（BlackRock）、新加坡政府投資公司（GIC）、洛克菲勒基金會、淡馬錫已組成氣候夥伴聯盟，承諾要投資超過250億美元於印太新興市場的基礎建設，投資對象包括印尼的綠能資料中心、菲律賓的再生能源、以及印度的智慧電表和混合再生能源。她說，IPEF已找出超過230億美元的投資機會。

亞太經濟架構共有所謂的四大支柱：「乾淨經濟」聚焦再生能源轉型、因應氣候變遷；「公平經濟」涵蓋稅務及貪腐議題；「供應鏈韌性」寄望能夠避免像是新冠疫情時造成的供應瓶頸；「貿易」支柱想協調出數位經濟和勞工等準則。

針對氣候策略，黃循財說，有些國家延後碳排削減計畫，他警告，氣候危機正在加劇，禁不起有國家在向淨零目標努力前進時脫隊。

再生能源 美國

延伸閱讀

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

黃循財任星總理 不站隊美中 坦承「學中文很吃力」

黃循財上任新加坡總理 侯友宜：期待持續交流

新加坡黃循財即將接棒 朱立倫：李顯龍經驗對中華民國是大警示

相關新聞

ECB動了…鷹式降息1碼 未來「一切都看數據」

歐洲央行（ECB）6日決議降息1碼，合乎經濟學者預期，但未暗示接下來將更進一步降息，決策聲明表示未來仍「一切看數據」，但...

輝達「仁來瘋」 不敵獲利賣壓…6日早盤重挫

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去一周來在台灣與全球科技業掀起「仁來瘋」（Jensanity，黃仁勳的英文名為Jens...

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

來台出席台北國際電腦展的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以其獨特的個人魅力連續多日占據新聞重要版面。但在造訪夜市、職棒開球和與供應鏈廠商餐敘之外，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。 一年內造訪台灣五次的黃仁勳此行引起轟動，但在台大體育中心演講後的討論，反映出民族主義和科技依賴的實際考量間的矛盾，在當前的全球科技領域引起共鳴。

微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

今年科技股受惠於全球AI熱潮，但美股市值第一的微軟(Microsoft)在近期傳出裁員消息，旗下 Azure 雲端運算部門預計將裁員數百人。

德語媒體：中國獨角獸為什麼被美國反超？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》注意到，不久前，中共黨報《人民日報》在一篇圍繞中國創新與投資的報道中寫到與會的習近平問道，"我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？"獨角獸是指成立不到10年、但估值

美反壟斷 劍指輝達、微軟

近來AI熱潮「樹大招風」，紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將推動對輝達（NVIDIA）、微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。