德語媒體：中國獨角獸為什麼被美國反超？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》注意到，不久前，中共黨報《人民日報》在一篇圍繞中國創新與投資的報道中寫到與會的習近平問道，"我們的獨角獸企業新增數下降的主因是什麼？"獨角獸是指成立不到10年、但估值10億美元以上的初創企業，它們具有高成長性，是新經濟發展的"風向標"。法蘭克福匯報認為，習近平提出的這個看似幼稚的問題事實上反映了他對目前中國獨角獸狀態的憂慮。

"習近平有充分的理由感到擔憂。在過去的五年裡，美國已經超越了中國。2019年，位於中國廣州的胡潤研究院統計顯示，中國的獨角獸公司數量（206家）超過了美國（203家）。全球近500家獨角獸公司裡，每5家中就有兩家來自中國，且前3名都是中國公司。

但自那以後，中國落後了。目前只有四分之一的高估值初創公司總部設在中國，這一比例下降了整整18個百分點。根據胡潤研究院今年4月中旬的統計，中國有340家獨角獸公司，而美國有703家，是中國的兩倍多。全球共有1453家這樣的高估值初創公司。順便提一下，歐洲的比例停滯在不到十分之一，德國當時和現在都排在第五位，雖然比例仍然很低，但從1.5%增加到了2.5%。"

法蘭克福匯報認為，如果習近平真的打算深入探究他的獨角獸企業增長不理想的原因，可能許多人會向他提供一些反思的建議。

不過，"目前，他試圖統一金融業的意識形態，將其置於黨的領導之下。今年年初，中國金融市場出現嚴重動蕩，政府花了數周才控制住局面。習近平更換了證監會主席，任命了一位以強硬政策著稱的黨內干部。此人上任以來大幅收緊了上市規則，對金融市場和初創企業產生了重大影響。根據畢馬威（KPMG）的數據，今年第一季度，中國的首次公開募股（IPO）金額僅約50億歐元，幾乎減半；IPO數量也減少了一半。這使得許多大型初創企業獲得新資金的最重要途徑被堵塞，投資者對其風險投資怎樣變成資金的前景深感不確定。"

我們正見證一個洲際變遷

《焦點》雜志發表客座評論，稱中國和俄羅斯將打造一個更大、更強、更危險的超級帝國。

文章開篇寫道，"我們正參與見證一個政治的洲際變遷，每世紀只發生一次，國家強權如地殼板塊一般進入活躍期。"

文章認為，俄羅斯和中國聯合成一個新形態的大帝國，這個帝國尚未出現在歷史書中和描繪未來的地圖冊裡。"這個帝國--我們稱之為'俄中帝國'（Russina）--在其人口、地理、經濟和軍事規模上顛覆我們以往對權力的認知。"

"這是世界上最大的非民主區域，在這裡，兩個專制體制的政治野心和經濟權欲正在調整成步調一致。據英國出版的《金融時報》統計，普京和習近平兩人迄今為止已經舉行了43次會晤。他們二人都清楚，僅憑各自的力量無法實現其強權目標。"

文章接著從中俄兩國的人口、地理、經濟和軍事等領域進行了分析後總結道：

"通過在俄羅斯以優惠價格購買能源，中國可以進一步發展高科技。目前，雙方正在就'西伯利亞力量2號'管道進行談判，中方堅持要求低廉的能源價格，類似於俄羅斯國內的補貼能源價格。這條管道將把俄羅斯的天然氣田與中國連接起來，而此前這些天然氣是供應歐洲的。中俄帝國將通過地下管道實現聯結。

文章的結論是：

"我們可以繼續將中國的經濟崛起、南海的威脅姿態和普京的烏克蘭戰爭視為獨立事件。但更明智的做法是，將它們看作事物的本質：一個新帝國的誕生，以及新世界秩序的陣痛。"

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