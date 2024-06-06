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美股早盤平盤振盪 Nvidia、台積電ADR股價大跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股6日早盤在平盤附近振盪，輝達和台積電ADR雙雙後繼無力、由紅翻黑。 路透
美股6日早盤在平盤附近振盪，輝達和台積電ADR雙雙後繼無力、由紅翻黑。 路透

美股6日早盤在平盤附近振盪，道瓊工業指數上漲181點，或0.4%，標普500指數接近平盤，那斯達克指數則下跌0.1%。5日市值剛衝上3兆美元的晶片大廠輝達（Nvidia）開盤一度繼續上漲，但之後卻轉跌1.4%；台積電ADR也由黑翻紅下跌1.1%；費城半導體指數則跌1.2%。

除了輝達之外，包括美光（Micron）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等科技股，6日早盤也都呈現下跌，跌幅介在0.6%到1.2%。美超微（Super Micro）則大跌4.3%。

但在科技股之外，Lululemon 6日早盤股價大漲逾5%，因為該公司上季獲利超出市場預期，並調高了獲利展望。

而在經濟數據方面，美國勞工部6日表示，上周初領失業救濟金人數為22.9萬人，比市場預期增加，顯示美國勞動市場的緊俏程度正在降低，將給予美國聯準會（Fed）更多降息空間。市場焦點接下來將關注預計7日發布的非農就業報告。

半導體 台積電 指數 標普 科技股 美國 聯準會

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