美股早盤平盤振盪 Nvidia、台積電ADR股價大跌

輝達（Nvidia）的業務規模日益龐大，獲利也爆炸性增長，成為家喻戶曉的企業，也是華爾街最炙手可熱的股票，執行長黃仁勳更在全球科技股掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen），帶動輝達市值6日飆破3兆美元。

2024-06-06 23:33