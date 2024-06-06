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ECB總裁戴這條「掌管」項鍊 既吸睛又掀話題

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐洲央行（ECB）總裁拉加德6日戴著一串項鍊出席記者會，上面刻有「掌管」（in charge）二字，寓意耐人尋味。歐新社
歐洲央行（ECB）總裁拉加德6日戴著一串項鍊出席記者會，上面刻有「掌管」（in charge）二字，寓意耐人尋味。歐新社

歐洲央行（ECB）6日果如市場預期，宣布五年來首度降息1碼（0.25個百分點）。但眼尖的媒體記者發現，ECB總裁拉加德戴著一串項鍊出席記者會，上面刻有「掌管」（in charge）二字，頗耐人尋味。

雖說評論央行女總裁的服飾似有雙重標準之嫌，但美國聯準會（Fed）主席鮑爾在決策會後記者會上，可沒佩戴任何刻有訊息的配件。

所以，拉加德戴的這條刻有「掌管」二字的項鍊，用意為何？或許是向先前洩露內部討論內容的ECB同僚發出警告，示意：「我才是掌事者。」

另一種可能或許在暗示：通膨已在ECB掌控下了。

無論如何，順便一提，拉加德這條Diane Von Furstenberg項鍊現在網路上也買得到，一條要價48美元。

ECB 通膨

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