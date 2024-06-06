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據預設交易 黃仁勳明年3月前將賣價值逾7億美元Nvidia持股
輝達（Nvidia）5日股價再刷歷史新高，市值並一舉超越蘋果。不過申報資料顯示，根據執行長黃仁勳預先設定的股票交易計畫，他將在明年3月底前，最多脫手60萬股輝達股票，依當前市價計算，總價值將超過7億美元。
輝達在申報文件揭露，黃仁勳在3月14日採行了10b5-1交易計畫，預定在2025年3月31日前，最多出售60萬股股票，以輝達5日收盤價1,224.40美元計算，總價值將達7.35億美元。
10b5-1計畫在達到預設條件時，例如股價或交易量來到某個水準，會自動執行交易，可避免內部人士因掌握重大的非公開資訊，而享有優勢。
黃仁勳最近一次出售輝達股票是在去年9月14日，當時他透過認股選擇權，以每股4美元的價位，取得29,684股股票。他將這批股票以每股平均455.75美元賣出，共獲1,350萬美元。而他售股之後，輝達股價在不到九個月間又幾乎飆漲兩倍。
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