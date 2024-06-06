最新研究指全球富豪人數再增且「愈來愈富有」 主要原因曝光

最新研究指出，儘管全球地緣政治和經濟壟罩著不確定性，強韌的經濟使富者愈富。而全球富人資金配置策略的改變，也意味著資金開始流動，經濟有望進一步成長。

凱捷（Capgemini）旗下智庫發布的「2024年世界財富報告」顯示，2023年全球高淨值人士（可投資資產價值在100萬美元以上者）增加5.1%至2,280萬人，財富共成長4.7%至86.8兆美元，與2022年全球財富減少3.3%至83兆美元截然不同。

全球可投資資產價值在300萬美元以上的超高淨值人士，則增加5%至22萬人，總財富增長3.9%至約29.4兆美元，相當於全球財富的34%。

全球富人財富成長，主要拜全球股市復甦之賜，且高淨值人士的現金配置比率減少。高淨值人士的現金配置，由去年1月的平均34%，今年1月降至25%。

凱捷研究院的金融服務全球總監甘納姆說，儘管今年1月全球高淨值人士的平均股票配置比率，從一年前的23%降至21%，但為鎖定目前的高利率，他們將固定收益配置提高至20%。另一方面，該族群的房地產投資配置比率、則從一年前增加4個百分點至19%，以私募股權和私人信貸為主的另類投資，配置比率也增加2個百分點至15%。

甘納姆指出，這些資金注入私營部門，「這對經濟轉型至關緊要」。他說，富人改變資金配置意味著「資金再度開始流動，而這對所有人而言都代表成長」。

資產配置的改變，揭示出富豪考慮疫情、通膨和戰爭的影響後的新觀點。凱捷的年度報告調查了3,119位在北美、拉美、歐洲、中東和亞太地區的高淨值人士，其中超高淨值人士超過1,300位。

再者，凱捷也發現，超高淨值人士所雇請的財富管理公司數量，由2020年的平均三家增加至七家。凱捷警告，家族辦公室的多元運作模式，更符合服務家庭的需求，財富管理公司需面臨家族辦公室的競爭。凱捷指出，要與家族辦公室搶市場，方式之一是開發由人工智慧（AI）驅動的行為金融科技，藉此提升與客戶的互動品質。