研究報告：降息在望+FOMO買盤=金價下半年飆新高

最新研究報告預期，下半年金價可望再創新高，除了央行持續捧場、地緣政治顧慮助長避險買盤之外，主要央行降息可望紛紛調降利率，加上投資人害怕錯過（FOMO）的心態加速發酵，也將支撐金價飆上歷史新高峰。

道瓊社報導，貴金屬顧問公司Metals Focus發布研究報告指出，2024全年黃金均價可望上漲16%，躍上每英兩2,250美元的歷史新高價位。自去年10月以來，金價漲幅已超過三成，今年3月至4月的漲勢尤其猛烈，不論以漲速或漲幅而論，都是2011年以來之最。

黃金期貨價格在5月20日漲上每英兩2,454.2美元的空前最高紀錄後回軟，但今年來漲幅仍達到15%，最新報價挺升0.2%，報每英兩2,379.9美元。

金價這波上漲主要是由總體經濟因素驅動，包括美國債台高築及償債負擔加重，以及中國大陸經濟前景不明。

央行買盤持續不輟更是一股強大推力。Metals Focus預測，今年央行還會再買1,000噸黃金。

與先前幾波金價上漲時期相比，黃金回收數量較受限，加上供應吃緊，也為金價漲勢推波助瀾。

降息希望增濃+FOMO心態 投資人放膽進場

特別引人注意的是，Metals Focus指出，金價之所以能持續上攻，是受投資人害怕再度錯失良機的心態驅動。

今年初，西方投資基金料定美國通膨升溫必定降低聯準會（Fed）降息希望，所以一直在場外觀望，未能搭上前一波金價大漲列車；結果顯示他們看走眼，如今隨著降息希望再起，機構投資人紛紛改弦易轍，持有多頭部位者就算眼見金價已大漲，也捨不得獲利了結。

Metals Focus執行董事紐曼說：「從投資觀點來看，重量級的高淨值投資人，大致上都已回籠。」

黃金無法孳息，傳統上金價走勢與利率水準密切連動，利率走高常使黃金黯然失色。但即便美國利率維持在高檔比預期還久，市場此刻共識已轉成Fed降息在望。

再加上中東地緣政治緊張氣氛遲遲未消散，勢必進一步助長買黃金避險的需求。

展望金價後市，Metals Focus報告說，隨著交易員獲利回吐，金價短期內仍可能回檔整理，但金價即使下跌，跌勢應會「短而淺」，因為有許多投資人在場邊伺機進場買進。

Metals Focus金與銀主管米德說：「今年稍後，我們預期金價漲勢會再度發動，可能再創空前新高。畢竟，最近攀抵的2,450美元高峰，以實質計算，仍比1980年所見的高峰來得低，當時金價折合今日市價大約在3,000美元附近。」