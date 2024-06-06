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市場日益擔心Nvidia等大型股撐起美股漲勢 接下來換誰扛？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股的創紀錄漲勢，日益仰賴炙手可熱的晶片製造商輝達（Nvidia）和其他幾檔巨型股，這讓人們再度擔憂起美股表現可能會受到這幾家公司大幅左右。 路透社
美股的創紀錄漲勢，日益仰賴炙手可熱的晶片製造商輝達（Nvidia）和其他幾檔巨型股，這讓人們再度擔憂起美股表現可能會受到這幾家公司大幅左右。 路透社

美股的創紀錄漲勢，日益仰賴炙手可熱的晶片製造商輝達（Nvidia）和其他幾檔巨型股，這讓人們再度擔憂起美股表現可能會受到這幾家公司大幅左右。

標普道瓊指數公司數據顯示，標普500指數今年來的報酬率為逾12%，其中約60%是來自輝達、微軟、Meta、字母以及亞馬遜等五家公司。輝達今年來大漲147%，光是這家人工智慧（AI）晶片霸主就為標普500指數貢獻約三分之一漲幅。

輝達、微軟、Meta、字母以及亞馬遜等科技公司在標普500指數的權重也不斷上升，讓大盤指數擁有更大的影響力。輝達5日市值首次突破3兆美元，並成為全球市值第二高公司，這也讓目前市值唯三進入3兆美元俱樂部的微軟、輝達和蘋果的總市值，占整體標普500指數市值44.4兆美元的比率，超過20%。

許多投資人認為，鑒於這些公司的強勁獲利與產業主導地位，及預料將會受惠於人工智慧（AI）進步的程度，其市場影響力當之無愧的。但也有些人擔心，如果這些大公司股價大幅波動，可能威脅股市。

Edward Jones資深投資策略師柯卡法斯表示：「如果這些股票不再表現良好，而且我們也看不到其他股票為市場提供支撐，那麼這將可能會是一個脆弱來源。」

近年來投資人已一再憂心美股漲勢太過集中。標普500指數去年上漲24%，主要推手是被稱為「科技七雄」（Magnificent Seven）的大型科技股和成長股。

美股漲勢範圍在今年第1季出現擴大跡象，金融、能源和工業類股表現都優於標普500指數，但在標普500指數第2季持續上漲之際，這些類股卻轉為下跌。分析師列舉出漲勢範圍縮小的原因，包括大型科技公司第1季獲利強勁、市場的AI熱情，以及近來美國經濟數據經濟下滑引發擔憂。

指數 標普 美股

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