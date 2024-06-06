ECB「鷹式」降息1碼 未暗示將進一步降息

歐洲央行（ECB）6日會議決定降低各項主要利率各1碼，降幅合乎經濟學者預期，但並未暗示接下來將更進一步降息。會後聲明中指出，未來利率政策仍將「一切看數據」，且每次會議將依據實際經濟及通膨情勢做出決策。

不過ECB上修2024及2025年通膨預估，投資人認為這是一次「鷹式」降息。ECB並表示，只要有必要，ECB將維持充分具有約束力的貨幣政策。

會後聲明中指出，歐元區通膨展望「明顯」改善；「決策委員會將繼續依循一切看數據，及每次會議逐次討論的作法，來決定適當的（利率）水位，及政策約束的持續時間」。

貨幣政策預期下次降息將在9月。歐元／美元匯率小升0.1%，報1.0880；10年期德國公債殖利率上升4基點，報2.55%。

ECB最新經濟預測報告指出，2025年平均通膨率為2.2%，今年經濟成長率從0.6%上修到0.9%。

總裁拉加德稍後將主持記者會。