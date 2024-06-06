ECB「鷹式」降息1碼 未暗示將進一步降息
歐洲央行（ECB）6日會議決定降低各項主要利率各1碼，降幅合乎經濟學者預期，但並未暗示接下來將更進一步降息。會後聲明中指出，未來利率政策仍將「一切看數據」，且每次會議將依據實際經濟及通膨情勢做出決策。
不過ECB上修2024及2025年通膨預估，投資人認為這是一次「鷹式」降息。ECB並表示，只要有必要，ECB將維持充分具有約束力的貨幣政策。
會後聲明中指出，歐元區通膨展望「明顯」改善；「決策委員會將繼續依循一切看數據，及每次會議逐次討論的作法，來決定適當的（利率）水位，及政策約束的持續時間」。
貨幣政策預期下次降息將在9月。歐元／美元匯率小升0.1%，報1.0880；10年期德國公債殖利率上升4基點，報2.55%。
ECB最新經濟預測報告指出，2025年平均通膨率為2.2%，今年經濟成長率從0.6%上修到0.9%。
總裁拉加德稍後將主持記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言