快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

ECB「鷹式」降息1碼 未暗示將進一步降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）6日降息1碼，但未暗示接下來將更進一步降息。歐新社
歐洲央行（ECB）6日降息1碼，但未暗示接下來將更進一步降息。歐新社

歐洲央行（ECB）6日會議決定降低各項主要利率各1碼，降幅合乎經濟學者預期，但並未暗示接下來將更進一步降息。會後聲明中指出，未來利率政策仍將「一切看數據」，且每次會議將依據實際經濟及通膨情勢做出決策。

不過ECB上修2024及2025年通膨預估，投資人認為這是一次「鷹式」降息。ECB並表示，只要有必要，ECB將維持充分具有約束力的貨幣政策。

會後聲明中指出，歐元區通膨展望「明顯」改善；「決策委員會將繼續依循一切看數據，及每次會議逐次討論的作法，來決定適當的（利率）水位，及政策約束的持續時間」。

貨幣政策預期下次降息將在9月。歐元／美元匯率小升0.1%，報1.0880；10年期德國公債殖利率上升4基點，報2.55%。

ECB最新經濟預測報告指出，2025年平均通膨率為2.2%，今年經濟成長率從0.6%上修到0.9%。

總裁拉加德稍後將主持記者會。

ECB 通膨

延伸閱讀

台股攻21900點創新高 法人：留意美降息次數風向、這類股票

微軟將裁員數百人、Google至少也有百人要走路！就業數據降溫 市場重燃聯準會降息預期

台股2萬「相對高點」…且確定降息？ 不敗教主：00687B先卡位領高息再賺資本利得

台股早盤狂飆逾400點登上21,900點 台積電大漲39元開893元

相關新聞

輝達、微軟、蘋果等美股三強有多猛？總市值已超越整個陸股

隨著輝達成為歷來首家市值衝破3兆美元的晶片業者，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的市值加總，已超越整體中國大陸股市。

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）表示，她的方舟投資管理公司雖在去年人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia...

紐約時報：美國AI反壟斷調查 輝達、微軟、OpenAI在列

紐約時報今天引述知情人士的說法報導，美國司法部和聯邦貿易委員會已達成協議，允許他們對微軟、OpenAI和輝達在人工智慧行...

ECB「鷹式」降息1碼 未暗示將進一步降息

歐洲央行（ECB）6日會議決定降低各項主要利率各1碼，降幅合乎經濟學者預期，但並未暗示接下來將更進一步降息。會後聲明中指...

海運費率飆高！原因是空櫃嚴重短缺 未來幾個月恐更加嚴重

國際海運費率大漲，主因空貨櫃嚴重短缺，且問題不大可能立即解決，將使貨櫃航運業者大發利市。

馬斯克和小摩戴蒙修補關係 未來合作露曙光

經過多年的不和後，科技業大亨馬斯克與金融業鉅子戴蒙近來一直在修補關係，為雙方未來的合作開啟大門。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。