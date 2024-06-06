中國在歐投資創新低 匈牙利超越德法英成最愛

歐洲智庫分析2023年中國在歐投資情形，總投資額創下2010年以來最低，其中以電動車供應鏈相關投資最值得關注，匈牙利所獲中資並超越德、法、英3國合計，成歐洲最大中國基地。

據墨卡托中國研究中心（MERICS）和榮鼎集團（Rhodium）今天合作發布報告，近年中國在歐洲（歐盟27國加英國）直接投資（FDI）最高峰是2016年的475億歐元（約新台幣1.67兆元），此後一路下滑，到2023年剩68億歐元（約新台幣2390億元），是2010年以來的最低，更只有高峰期的15%不到。

相較2016年時中國企業購併歐企占FDI的9成以上，如今因中國經濟困難、資金管制和歐盟審查趨嚴，中資購併案大減到2023年只有15億歐元，投資結構改以綠地投資（greenfield investment），也就是建設新工廠最多，占所有FDI的78%，也比2022年占比51%提高。

其中，電動車及其供應鏈相關投資成為主角。去年包括寧德時代（CATL）在匈牙利、被中資收購的日本電池製造商遠景（AESC）在德國、浙江華友鈷業在法國都分別投資設電池工廠。

報告統計，電動車相關投資案在2022年占了去年中國對歐FDI金額的41%，2023年更提高到69%。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）其政府的親中立場，換來中國企業大力投資，去年就占中國對歐FDI金額的44%，比傳統中資在歐洲3大目的地德、法、英合計共占35%還多，更加鞏固匈牙利成為中國對歐盟戰略性切口的角色。

此外，中國電動車霸主比亞迪（BYD）已經宣布2026年將在匈牙利設廠造車，在歐盟對中國進口電動車即將施加「反補貼」懲罰性關稅的背景下，這股中資直接進歐洲設廠的投資趨勢將會持續，並以匈牙利為核心基地。

至於其他產業，報告指出，歐洲的健康產業、民生消費品、娛樂、資通訊（ICT）仍持續吸引中資，2021到2023年平均每年可在中國FDI裡斬獲30億歐元。

報告也評估，中國對歐洲FDI直線下滑的趨勢將因電動車相關投資而減緩，但難以期待顯著回升。在中國企業財務轉弱、歐洲國家對中資管控增加、歐中貿易關係緊張等情況下，中國對歐洲的投資將持續低迷。