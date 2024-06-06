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ESG基金績效不佳 4月資金淨流出額達創紀錄的140億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
投資永續題材的ESG基金，因績效不佳而遭撤資。美聯社
投資永續題材的ESG基金，因績效不佳而遭撤資。美聯社

全球投資人正逐步捨棄永續主題的股票基金，儘管這種資產一度蔚為潮流，吸金數兆美元，如今卻飽受績效不佳、醜聞、及共和黨人批評等衝擊。

英國金融時報（FT）報導，巴克萊的研究顯示，投資人今年來從環境、社會、與公司治理（ESG）基金淨撤出400億美元，是第一個浮現撤資趨勢的年份，且各地都有贖回情況。ESG基金光是4月就淨流出約140億美元，創單月新高。

這與近年來投資人的蜂擁投資形成強烈對比，這類基金當初以改變世界、與傳統股票組合一樣賺錢、甚至更賺錢為號召。

許多ESG基金受到乾淨能源等產業表現不佳的影響，也錯過化石燃料業者豐厚的報酬。而在漂綠調查中被控「做出實質誤導聲明」的德意志資產管理（DWS），就同意向美國證券主管機關支付1,900萬美元，也影響對ESG的投資胃口。

共和黨人則抨擊，ESG投資是「偽裝成負責任公司治理的激進黨派運動」。共和黨把持的眾議院已傳喚貝萊德和同業道富，作為調查ESG產業反托辣斯行為的一環。

另據摩根大通5月的報告，在過去12個月，全球永續股票基金的報酬率為11%，不如傳統股票基金的21%。

Morningstar全球主任畢歐說，永續基金過去兩年績效不佳，顯然已降低部分投資胃口。

投資人 永續

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