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海運費率飆高！原因是空櫃嚴重短缺 未來幾個月恐更加嚴重

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
國際海運費率大漲，主因空貨櫃嚴重短缺。路透
國際海運費率大漲，主因空貨櫃嚴重短缺。路透

國際海運費率大漲，主因空貨櫃嚴重短缺，且問題不大可能立即解決，將使貨櫃航運業者大發利市。

疫情期間發生空櫃短缺，促使船公司與租櫃業者投入鉅資購買新貨櫃；但現在由於貨輪紛紛繞道好望角，使航行時間拉長，導致空櫃再度嚴重短缺。

海運費率今年3月一度回跌，但現在由於亞洲及中東港口壅塞，運費再度飆高。馬士基航運公司在一個月內已二度調高獲利預估。

全球租船公司董事長尤洛科斯表示，目前缺櫃情況明顯，加上港口壅塞，令人想起疫情期間的情況。挪威MPC貨櫃輪公司執行長巴克預測，未來幾周及幾個月期間空櫃將益發短缺。

空櫃調度一向困難，因為中國是產品淨出口國，而美國是淨進口國。貨櫃輪平均需搭載三分之一的空櫃，才能滿足空櫃調度之需。但現在由於進口商提早建立庫存，使海運旺季提前來臨；再者，由於船隻繞道南非，航行時間拉長，吃掉艙位及貨櫃能量。赫伯羅德航運公司執行長簡生表示，即使總貨運量不變，仍需要更多的貨櫃。

由於紅海及蘇伊士運河發生航運危機，使船隻難以停靠地中海東部各港，航商因而將貨櫃卸在西部的巴塞隆那等港口，使貨物運抵最終目的地的時間進一步延遲。還有一些空櫃卡在俄羅斯，無法快速運返中國。目前幾乎所有停靠上海的船公司都缺乏空櫃，運費再度飆高。近日中國港口40呎高櫃（high cube）費率漲到3,350美元，比去年9月上漲近一倍。

疫情 貨櫃

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