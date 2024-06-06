紐約時報：美國AI反壟斷調查 輝達、微軟、OpenAI在列

紐約時報今天引述知情人士的說法報導，美國司法部和聯邦貿易委員會已達成協議，允許他們對微軟、OpenAI和輝達在人工智慧行業中的主導地位展開反壟斷調查。

紐約時報（New York Times）報導，根據協議，美國司法部將主導調查晶片大廠輝達（Nvidia）是否違反反壟斷法，而美國聯邦貿易委員會（Federal TradeCommission）將調查ChatGPT開發商OpenAI和科技巨擘微軟（Microsoft）的做法。雖然OpenAI的母公司是一家非營利組織，但Microsoft已向其一家營利性子公司投資130億美元，占49%的股份。

Microsoft與OpenAI的合作夥伴關係在其他地區也受到非正式檢視。

報導引述兩名知情人士的話說，監管機構在上週達成這項協議，預計將在未來幾天完成。

華爾街日報（Wall Street Journal）上週4引述知情人士的說法報導，聯邦貿易委員會正在調查Microsoft與人工智慧新創公司Inflection AI的6.5億美元交易。

這些動作顯示人工智慧產業正受到越來越嚴格的檢視。聯邦貿易委員會1月下令OpenAI、微軟、谷歌（Google）母公司Alphabet、美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）和人工智慧新創公司Anthropic提供近期涉及生成式AI公司和雲端服務供應商的投資和夥伴關係資訊。