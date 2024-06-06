輝達、微軟、蘋果等美股三強有多猛？總市值已超越整個陸股

隨著輝達成為歷來首家市值衝破3兆美元的晶片業者，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的市值加總，已超越整體中國大陸股市。

根據彭博編製的資料，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的總市值約為9.2兆美元，高於中國大陸股市（不含港股）的近9兆美元。

投資人對人工智慧（AI）布局的熱切需求，推升多檔科技股衝上歷史新高，而過去一年來，輝達正是AI支出熱潮的最大受益者。

輝達的AI加速器稱霸業界，這類產品備受追捧，可協助資料中心處理複雜的AI運算工作。在此同時，微軟投資了OpenAI，並把AI功能整合進旗下產品與服務。

蘋果今年的股價表現並不強勁，受iPhone需求降溫、歐盟罰款20億美元等疑慮影響。然而，隨著投資人對蘋果的信心緩慢好轉，其股價今年來的表現已由黑翻紅。

AJ Bell投資總監莫德說，微軟、輝達、蘋果均具備強勢競爭地位、豐厚利潤、與強健的資產負債表，追尋動能和成長的投資人可信任這三檔股票。