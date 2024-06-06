快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

輝達、微軟、蘋果等美股三強有多猛？總市值已超越整個陸股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達等美國三大科技巨頭的總市值已超越陸股。路透
輝達等美國三大科技巨頭的總市值已超越陸股。路透

隨著輝達成為歷來首家市值衝破3兆美元的晶片業者，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的市值加總，已超越整體中國大陸股市。

根據彭博編製的資料，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的總市值約為9.2兆美元，高於中國大陸股市（不含港股）的近9兆美元。

投資人對人工智慧（AI）布局的熱切需求，推升多檔科技股衝上歷史新高，而過去一年來，輝達正是AI支出熱潮的最大受益者。

輝達的AI加速器稱霸業界，這類產品備受追捧，可協助資料中心處理複雜的AI運算工作。在此同時，微軟投資了OpenAI，並把AI功能整合進旗下產品與服務。

蘋果今年的股價表現並不強勁，受iPhone需求降溫、歐盟罰款20億美元等疑慮影響。然而，隨著投資人對蘋果的信心緩慢好轉，其股價今年來的表現已由黑翻紅。

AJ Bell投資總監莫德說，微軟、輝達、蘋果均具備強勢競爭地位、豐厚利潤、與強健的資產負債表，追尋動能和成長的投資人可信任這三檔股票。

微軟 投資人 蘋果 輝達 陸股

延伸閱讀

AI浪潮最大受惠者是他們！台積電衝894元創新高 今年市值增7.8兆元

輝達帶動融資熱！金管會統計企業投資「創近40個月單月新高」

以前靠蘋果、現在靠輝達？產業迎AI浪潮 國泰投信：打亂台股淡旺季節奏

爭取輝達第2座研發中心落腳台中 盧秀燕證實「已透過管道聯繫」

相關新聞

輝達、微軟、蘋果等美股三強有多猛？總市值已超越整個陸股

隨著輝達成為歷來首家市值衝破3兆美元的晶片業者，微軟、輝達、蘋果這三檔股票的市值加總，已超越整體中國大陸股市。

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）表示，她的方舟投資管理公司雖在去年人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia...

市場日益擔心Nvidia等大型股撐起美股漲勢 接下來換誰扛？

美股的創紀錄漲勢，日益仰賴炙手可熱的晶片製造商輝達（Nvidia）和其他幾檔巨型股，這讓人們再度擔憂起美股表現可能會受到...

紐約時報：美國AI反壟斷調查 輝達、微軟、OpenAI在列

紐約時報今天引述知情人士的說法報導，美國司法部和聯邦貿易委員會已達成協議，允許他們對微軟、OpenAI和輝達在人工智慧行...

ECB「鷹式」降息1碼 未暗示將進一步降息

歐洲央行（ECB）6日會議決定降低各項主要利率各1碼，降幅合乎經濟學者預期，但並未暗示接下來將更進一步降息。會後聲明中指...

海運費率飆高！原因是空櫃嚴重短缺 未來幾個月恐更加嚴重

國際海運費率大漲，主因空貨櫃嚴重短缺，且問題不大可能立即解決，將使貨櫃航運業者大發利市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。