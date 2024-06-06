美國就業數據助長降息希望 亞股隨華爾街漲勢多收高

在最新數據顯示美國就業市場疲軟、升高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息的預期心理帶動下，華爾街三大指數收漲。亞洲股市今天大多延續前一天的美股漲勢收高。

市場再度對升高的借貸成本終於發揮作用的樂觀心理，取代了本週稍早出爐低於預期的製造業數據引發對美國經濟的疑慮。

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司公布的最新數據顯示，5月私人企業聘僱速度低於預期。此前一日，最新數據顯示美國職缺降幅超乎預期，顯示勞動市場逐漸疲軟。疲軟的勞動市場和滑降的通膨是聯準會官員的主要目標。

這些數據激起市場期待聯準會可將利率從20年高點下調的希望。投資人預期聯準會2024年底前幾乎將二度降息，部分投資人認為首次降息將落在9月。

盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）表示：「（美國經濟）動能持續之際，相關數據開始疲軟…可望支撐聯準會今年提早降息。」

投資人目前焦點轉向將於7日公布的非農就業數據，這個數據可望對美國勞動市場和經濟提供更清晰的輪廓。

前一個交易日的華爾街三大指數都收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數都創新高。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）等科技股飆漲帶動美股走高。輝達成為繼蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）之後，美國第3家市值突破3兆美元的公司。

亞洲股市今天大多延續美股漲勢，香港、東京、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲。上海和威靈頓股市則收跌。