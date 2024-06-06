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後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼執行長伍德。路透
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼執行長伍德。路透

有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）表示，她的方舟投資管理公司雖在去年人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價飆漲前大舉減持該股，但仍在布局AI資產方面立於優勢地位。

彭博資訊報導，伍德6日在香港一場經濟論壇會上接受訪問時表示，她旗下的基金已「大舉投資（AI）新秀」，而且方舟較專門的投資組合和旗艦基金至今仍持有輝達股票。

這位華爾街知名基金經理人以慧眼識科技潛力股著稱，尤其聚焦於具破壞式創新能力的新創公司。她早在2014年就買進輝達股票，當時以股票分割後每股大約4美元買進。旗艦的方舟創新ETF基金抱牢輝達持股，直到漲上大約400美元。

太早下車錯過輝達股價狂飆行情

可惜的是，伍德在2023年輝達股價狂飆之前，已脫售大多數輝達持股。這家繪圖處理器（GPU）大廠在AI投資熱潮中獨領風騷，今年5月24日公布的首季營收和第2季財測又大幅超越分析師預期，再一次轟動全市場，觸動新一波股價漲勢。自2022年底以來，該股已大漲超過七倍，5日收在1,224美元，市值一舉突破3兆美元大關，超越蘋果公司。

伍德說：「我們對自己說，如果輝達繼續像這樣奔馳，能讓該公司這麼做的唯一理由，是輝達嘉惠許許多多其他公司。所以，我們開始物色那些其他公司可能是哪些。」

儘管伍德不認為AI驅動的半導體題材玩完了，但她指出，隨著企業評估自己的AI策略，會有一段停頓期。她解釋，方舟原先預期一些概念股的營收可望搭上AI順風車，但在這個財報季並未發生，Salesforce就是最明顯的例子。

重押的特斯拉股票今年卻大跌

話鋒一轉，伍德宣稱，自駕車才是「地球上最大的AI計畫」，並為自己持續大舉押注特斯拉（Tesla）的策略辯護。

方舟今年第1季再次加碼買進特斯拉股票，當時特斯拉普遍被投資人打落冷宮，反映電動車需求減緩的顧慮。中國大陸勁敵比亞迪（BYD）挾便宜車款帶來更大的競爭威脅，也壓得特斯拉股價欲振乏力。不過，伍德指出，隨著通用（GM）、福特（Ford）等汽車同業基於獲利顧慮紛紛縮減電動車計畫，特斯拉仍坐擁優勢，可望攫取更多市占率。

然而，規模約64億美元的方舟創新ETF今年來跌幅將近16%，主要受最大持股特斯拉股價崩跌近30%拖累。

對照下，去年，美國股市瀰漫著利率觸頂下滑、2024年聯準會（Fed）可能降息六次之多的樂觀氣氛，使方舟創新ETF以68%的漲幅打敗基準指數。但今年來，市場預期一變再變，主流看法一度變成今年降息無望，後來美股走勢又隨降息希望死灰復燃而峰迴路轉。

伍德說：「我認為，今年會見到降息幅度大得出乎眾人意料。」她指出，「滾動的衰退」早已橫掃全美，只是隱藏在標題統計數據之下，而新興市場、瑞士、瑞典和加拿大的央行已相繼調降利率。她說：「住宅、汽車、非住宅營建市場，如今再加上消費者，將在這個美國大選年驅動利率下滑。」

ETF 半導體 特斯拉 美國大選

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