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減少碳排放量 泰國擬2025年開徵碳稅

中央社／ 曼谷6日專電

泰國擬在2025年開徵碳稅，將從排放源頭徵收，例如現行汽車徵稅是依照引擎的排氣量，但未來將會依照碳排放量徵收，碳稅將附加在燃油價格內，政府不需要另立新法就可以執行。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國財政部貨物署署長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，他們參考國際標準，將從排放源頭徵收碳稅，例如汽車徵稅是依照引擎的排氣量，但未來將會依照碳排放量，一輛汽車每公里如果排放超過200公克，稅率是35%，如果每公里排放低於150公克，稅率就是25%。

艾尼提指出，碳稅將附加在燃油內，貨物署不需要另立新法就可以執行，且徵收碳稅不會對民眾造成負擔，例如現在每公升柴油的燃油稅是6.44泰銖，每公升的柴油排放約0.0026公噸的碳，以每公噸的碳排放量徵收200泰銖的稅來計算，每公升柴油的碳稅就是0.46泰銖，政府將把碳稅的計算方式融入燃油稅的計算公式內。

艾尼提表示，歐盟將在2026年啟動碳邊境調整機制（carbon border adjustment mechanism），泰國的鋼鐵出口廠在製作鋼鐵時會用到燃油，碳稅就包含在燃油內，屆時泰國公司出口到歐洲的鋼鐵，政府將和歐盟談判讓泰國公司已繳交的碳稅，可用在抵銷購買歐盟邊境調整機制憑證的價錢。

艾尼提並指出，政府也鼓勵民眾使用電動車，2024年電動車的銷售增加了685%，但電動車的貨物稅從8%降到2%，政府希望藉由政策措施，讓碳排放量減少24萬公噸；泰國也制定政策盼吸引電動車廠商在泰國設廠，目前有22家廠商加入計畫，為泰國帶來800億泰銖投資。

泰國 碳排放 電動

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