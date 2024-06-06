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全球15城市辦公室租金調查！首爾、台北上漲 大陸這地方降幅最大

中央社／ 台北6日電
日本機構發布對全球15個城市的辦公室租金調查，韓國首爾領漲，台北也位列5個租金上漲城市之一。圖／歐新社
日本機構發布對全球15個城市的辦公室租金調查，韓國首爾領漲，台北也位列5個租金上漲城市之一。圖／歐新社

日本機構發布對全球15個城市的辦公室租金調查，韓國首爾領漲，台北也位列5個租金上漲城市之一；租金降幅最大的是上海，其次是北京，然後是香港

日經中文網5日報導，日本不動產研究所發布以全球15個城市為對象的調查結果，從截至4月的辦公室租金來看，首爾比半年前的調查上漲了2.6%，在調查對象之中漲幅最大；其次是澳洲雪梨，上漲1.2%。其他租金上漲的城市依序是新加坡、胡志明市和台北市。

租金持平的的有東京、大阪、紐約。

租金下跌的有7個城市：倫敦、吉隆坡、雅加達、曼谷、香港、北京和上海。

調查結果顯示，辦公室租金跌幅最大的是上海，下跌了2.3%；其次是北京，下跌1.4%；香港居第三，下跌1.3%。

報導指出，大中華區受經濟放緩影響，辦公室需求減弱。由於地緣風險，在香港上市的中國大陸企業減少，這也產生了影響。

該調查以亞洲和歐美等的15個主要城市為對象，每年4月和10月各實施一次。根據辦公室等的新買賣和租賃合約，計算每平方公尺的價格和租金等，統計漲跌率等。

報導引述日本不動產研究所的經濟學家吉野薰指出，在COVID-19疫情後，歐美由於工作方式多樣化等原因，辦公室需求並未像日本那樣回升；大中華區可能會因經濟放緩而繼續保持調整態勢。

北京 日本 香港

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