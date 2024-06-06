印太經濟架構14國 簽署協議促進乾淨、公平經濟

美國總統拜登發起的「印太經濟架構」（IPEF）今（6）日將由美國與13個亞太夥伴國，就兩大領域簽署協議。新加坡總理黃循財說，IPEF去年已針對兩大支柱「乾淨經濟」與「公平經濟」達成結論，再部長級會議討論後，將簽定協議。美國商務部長雷蒙多代表美國與會。

印太經濟架構由拜登倡議在2022年成立，目的在填補美國前總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP）後，美國與印太國家往來的缺口，要在此區域內強化美國的影響力。

亞太經濟架構共有所謂的四大支柱：「乾淨經濟」聚焦再生能源轉型、因應氣候變遷；「公平經濟」涵蓋稅務及貪腐議題；「供應鏈韌性」寄望能夠避免像是新冠疫情時造成的供應瓶頸；「貿易」支柱想協調出數位經濟和勞工等準則。

針對氣候策略，黃循財說，有些國家延後碳排削減計畫，他警告，氣候危機正在加劇，禁不起有國家在向淨零目標努力前進時脫隊。

雷蒙多說，貝萊德（BlackRock）、新加坡政府投資公司（GIC）、洛克菲勒基金會、淡馬錫已組成氣候夥伴聯盟，承諾要投資超過250億美元在印太新興市場的基礎建設之上。

印太經濟架構目前有14個國家參與，除了美國、日本、南韓、印度，還有新加坡在內的10個東南亞國家。