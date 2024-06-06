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AI戰場打得火熱 蘋果拚趕上微軟、Google等對手

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導
蘋果（Apple）年度開發者大會（WWDC）10日將在矽谷登場，這家科技巨頭勢將投入當前打得火熱的人工智慧（AI）戰場，力圖趕上微軟、谷歌等已將生成式AI融入核心產品的競爭對手。圖／美聯社
蘋果（Apple）年度開發者大會（WWDC）10日將在矽谷登場，這家科技巨頭勢將投入當前打得火熱的人工智慧（AI）戰場，力圖趕上微軟、谷歌等已將生成式AI融入核心產品的競爭對手。圖／美聯社

蘋果（Apple）年度開發者大會（WWDC）10日將在矽谷登場，這家科技巨頭勢將投入當前打得火熱的人工智慧（AI）戰場，力圖趕上微軟、谷歌等已將生成式AI融入核心產品的競爭對手。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述知情人士的話報導，蘋果向來力求嚴謹且重視隱私，加上在產品升級方面追求軟硬體無縫整合，以致在AI領域起步較晚。如今，蘋果正處於不得不冒險的境地。

儘管蘋果多年來一直在iPhone、iPad和Mac電腦中悄悄加入AI功能，迄今仍未鞏固其整體策略，或投入2022年底席捲全球的ChatGPT這類生成式AI的懷抱。

知情人士透露，蘋果將針對旗下軟體產品進行一系列生成式AI升級，其中包括語音助理Siri。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。

「華爾街日報」指出，儘管蘋果短期內可能不會推出更先進的AI創新功能，但仍將令人耳目一新，同時最大程度地保護用戶隱私，這是讓AI助理發揮所有潛力的核心要件。知情人士表示，蘋果在和OpenAI、谷歌（Google）和Cohere協商後，預計將在大會上宣布將與一家或多家主要AI開發商建立合作夥伴關係。

長久以來，蘋果一直以推出完美產品為傲，但這對於新興的AI模式來說幾乎不可能。儘管OpenAI的系統能夠生成文字、圖像和影片，讓超過1.8億用戶眼花繚亂，但它們有時也會出錯，產生假訊息或誤導性內容的AI「幻覺」（hallucinations），而蘋果對這類問題的容忍度有限。

華盛頓大學（University of Washington）資訊工程系榮譽教授杜明戈斯（Pedro Domingos）說：「AI不存在100%的準確率，這是基本現實。蘋果不會為此妥協，他們非要做到完美，才會發布產品。」

Google、微軟（Microsoft）和三星電子（SamsungElectronics）都已開始將生成式AI快速整合到其設備與服務，蘋果雖在科技業的世代轉變中落後許多，但不少投資人和AI專家認為，蘋果會找到辦法，將生成式AI普及化。

前Siri團隊工程經理、現任「華盛頓郵報」（TheWashington Post）首席技術官的柯斯拉（VineetKhosla）說：「蘋果幾乎是想做什麼就能做到。這家公司以消費者為中心，重中之重是讓AI以非常注重隱私的方式運行。」

法新社報導，當競爭對手在AI領域大放異彩之際，蘋果預計將在下週證明，它並沒有被拋在後頭。

分析師表示，人工智慧、甚至是與ChatGPT開發商OpenAI的合作，都可能成為蘋果開發者大會的主題。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Daniel Ives）說，幾乎可以肯定的是，AI預計將在蘋果iPhone作業系統的更新中擔任關鍵角色。

他也預測，與OpenAI的「旗艦」合作將涉及一個專屬聊天機器人，而這可能是升級虛擬助理Siri的一環。

ChatGPT OpenAI Siri 華爾街日報

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