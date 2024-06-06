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5個月來首見！沙烏地調降7月銷往亞洲油價 接近市場預期低端

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯將阿拉伯輕質原油7月銷往亞洲的官方售價定為較阿曼/杜拜均價每桶溢價2.40美元，這意味較6月每桶售價下降50美分，為5個月來首次下調，接近市場預期的低端。圖／美聯社資料照
沙烏地阿拉伯將阿拉伯輕質原油7月銷往亞洲的官方售價定為較阿曼/杜拜均價每桶溢價2.40美元，這意味較6月每桶售價下降50美分，為5個月來首次下調，接近市場預期的低端。圖／美聯社資料照

沙烏地阿拉伯將阿拉伯輕質原油7月銷往亞洲的官方售價定為較阿曼/杜拜均價每桶溢價2.40美元，這意味較6月每桶售價下降50美分，為5個月來首次下調，接近市場預期的低端。

路透社所見的文件顯示，沙國向亞洲客戶出售的其他等級原油官方售價則下調40到60美分。

煉油產業消息人士預期，由於中東基準原油價格下跌，加上亞洲煉油業者利潤率下降，國營石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）將調降銷往亞洲的價格。

亞洲市場占沙烏地阿拉伯石油出口82%，沙國調降銷往亞洲的售價，凸顯在非OPEC產油國供應強勁成長和全球經濟面臨多重挑戰之下，石油輸出國家組織（OPEC）產油國的壓力不小。

文件顯示，沙烏地阿美石油公司也將對銷往西北歐的阿拉伯輕質原油官方售價定為較布蘭特原油高出3.10美元，比6月售價多1美元。對西北歐和地中海地區的其他油品官方售價全面提高1美元。

對於美國買家，阿拉伯輕質原油官方售價定為較阿格斯含硫油價格指數（ASCI）溢價4.75美元。對美國的所有7月油品官方售價均與6月持平。

沙烏地阿拉伯 美國

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