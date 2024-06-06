墨比爾斯建議香港投入科技和AI 在美中競賽中居間得利
新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）表示，香港必須善用自身優勢來維持競爭優勢，他主張這個金融重鎮將重心放在科技和人工智慧（AI），在美中科技競逐中居間得利。
Mobius Capital Partners 聯合創辦人墨比爾斯在名為「香港：離窮途末路還甚遠」的部落格文章指出，「若不與時俱進，就有落居人後的風險，」「擺脫殖民包袱的過程中，香港必須重塑自我，善用已耕耘多年的優勢。」
這位87歲的基金經理人表示，最近訪問香港期間，他對香港彌漫悲觀情緒感到驚訝，但他強調，此行很明確看到，香港商業環境的「基本精神仍極富活力」。
墨比爾斯將香港比作一檔被低估的股票。他表示，從投資角度來看，「抹殺掉任一城市或國家的潛力從來不是個好想法，沒有一個市場會真正出局」。
他指出，美國和中國在科技和AI方面的競爭日益激烈，這正是香港發揮影響力的領域。
墨比爾斯說：「這場如火如荼的科技競賽中，中國能否超越美國，目前尚無結論。與此同時，我相信香港可藉投身科技和AI而大大受益，一面配合中國遠大的計畫，一面也鞏固本身居於中國通往世界的橋樑角色。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言