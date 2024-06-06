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墨比爾斯建議香港投入科技和AI 在美中競賽中居間得利

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
墨比爾斯表示最近訪問香港，對當地充滿悲觀情緒感到驚訝。路透
墨比爾斯表示最近訪問香港，對當地充滿悲觀情緒感到驚訝。路透

新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）表示，香港必須善用自身優勢來維持競爭優勢，他主張這個金融重鎮將重心放在科技和人工智慧（AI），在美中科技競逐中居間得利。

Mobius Capital Partners 聯合創辦人墨比爾斯在名為「香港：離窮途末路還甚遠」的部落格文章指出，「若不與時俱進，就有落居人後的風險，」「擺脫殖民包袱的過程中，香港必須重塑自我，善用已耕耘多年的優勢。」

這位87歲的基金經理人表示，最近訪問香港期間，他對香港彌漫悲觀情緒感到驚訝，但他強調，此行很明確看到，香港商業環境的「基本精神仍極富活力」。

墨比爾斯將香港比作一檔被低估的股票。他表示，從投資角度來看，「抹殺掉任一城市或國家的潛力從來不是個好想法，沒有一個市場會真正出局」。

他指出，美國和中國在科技和AI方面的競爭日益激烈，這正是香港發揮影響力的領域。

墨比爾斯說：「這場如火如荼的科技競賽中，中國能否超越美國，目前尚無結論。與此同時，我相信香港可藉投身科技和AI而大大受益，一面配合中國遠大的計畫，一面也鞏固本身居於中國通往世界的橋樑角色。」

新興市場 美國 香港

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